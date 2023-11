SPL Estival : Dialogue renoué mais grève maintenue

« Le dialogue est renoué« , c’est le constat fait par l’ensemble des parties impliquées dans le conflit social de la SPL Estival.

« Il y a encore des points sur lesquels nous n’avons pas encore trouvé d’accord, notamment sur le point principal du maintien de tous les employés« , explique Sarah Lambert. « Néanmoins, l’intersyndicale sera à la table des élus, de l’administrateur et de la direction générale ce lundi pour faire avancer le projet de restructuration« , détaille la représentante de Force Ouvrière.

Les grévistes maintiennent leur mouvement de grogne pour les prochains jours. « Ils ne lâchent pas, ils veulent la garantie du zéro licenciement« , précise-t-elle.

Patrice Selly a aussi salué la reprise du dialogue avec l’intersyndicale. « Au bout de six heures de réunion, le dialogue social a pu être renoué entre la Cirest et l’intersyndicale. On a convenu de continuer à travailler pour sortir de cette situation compliquée avec des objectifs partagés, à savoir le maintien, la sauvegarde de l’emploi et de la SPL pour assurer le service public« , explique-t-il.

Le président de la Cirest, remonté après les insultes de mercredi soir, a insisté sur le « cadre respectueux sans invective et sans injure » nécessaire pour continuer les réunions.

« Parmi les propositions mises sur la table par l’intersyndicale, il y a les discussions sur la refonte de la grille des salaires qui pourrait contribuer à favoriser la sauvegarde de l’emploi en sein de la structure« , détaille-t-il.