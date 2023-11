Deux nouvelles variétés de canne à sucre disponibles pour les planteurs

Si pour les non-initiés, rien ne ressemble plus à une canne à sucre qu’une autre canne à sucre, pour les planteurs, les cannes se suivent, mais ne ressemblent pas. Chaque année, les agriculteurs doivent choisir parmi la dizaine de variétés autorisées dans l’île en fonction de leur terrain et du climat associé.

Ce jeudi 23 novembre, la Chambre d’Agriculture et le centre de recherche eRcane annoncent avoir libéré deux nouvelles variétés de canne à sucre : R589 et R590. L’une d’elles est plutôt adaptée pour les bas du nord et de l’est, ainsi que les terrains irrigués de l’ouest et du sud. L’autre sera spécifique pour les hauts de l’est et du nord, qui n’avaient jusqu’à présent qu’une seule variété disponible.

« Espérons que ces variétés correspondent aux attentes des agriculteurs. Chaque année, on a de plus en plus de difficultés, donc il faut qu’on ait des variétés qui soient plus productives, des variétés qui ont des fibres, du sucre, pour pouvoir mieux cultiver et avancer », souhaite Olivier Fontaine, le secrétaire général de la Chambre d’Agriculture.

Les planteurs vont -ils l’apprécier ?

Le représentant de la Chambre verte rappelle qu’au bout du compte, « ce sont les agriculteurs qui décideront s’ils l’utilisent ou pas ». En effet, certains planteurs ont été déçus par la R585, sortie l’année dernière, qui se retrouvait couchée après des épisodes de vents. C’est donc R590 qui devrait pouvoir combler ce problème.

« R585 est la meilleure variété du secteur, mais elle n’est pas très appréciée des planteurs à cause de sa tenue, elle a un port qui a tendance à verser au fur et à mesure du cycle. Ce qui rend la récolte difficile et, parfois, fait baisser la richesse. Cette variété (R590) avait des rendements équivalents et en plus, elle tenait debout. C’est pour ça qu’on a souhaité la multiplier », explique Mathilde Mellin, ingénieure hybridation.

Pour arriver à trouver la parle rare, eRcane doit trouver la combinaison parfaite. « Chaque année, en faisant féconder différentes variétés de canne, on fait 2000 combinaisons génétiques qui donnent lieu à 100.000 variétés de canne. Après, ces variétés, on va les sélectionner pour voir comment elles s’adaptent au climat et aux terres pendant un cycle qui va durer 15 ans », souligne Philippe Labro, le président d’eRcane.

Ne reste plus qu’à savoir si ces deux nouvelles combinaisons vont être les numéros gagnants pour les planteurs.