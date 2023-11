Le court-métrage sur le consentement réalisé par des collégiens de Piton St-Leu bientôt à la télévision

C’est le fruit d’une année de travail qui s’apprête à être révélé, au plus grand bonheur des 16 collégiens qui ont participé à ce projet. Si certains sont passés au lycée depuis, tous espèrent que leur travail amènera les téléspectateurs à réfléchir. “On a décidé de participer à un concours national organisé par l’association Femme et Cinéma. Nous devions proposer un scénario de 7 pages, et leur travail a été retenu parmi les six lauréats”, explique Gaëla Jaouen, la professeure qui anime l’atelier cinéma du collège Marcel Goulette. Leur travail sera disponible dès le 21 novembre sur France 3.

Trois thèmes étaient mis en avant lors de ce concours, les stéréotypes de genre, « l’après agression » ou le consentement. C’est ce dernier point que les élèves ont décidé d’aborder, avec l’angle du jeu. “Pour nous c’est quelque chose vraiment d’important, mais qui reste un sujet tabou”, explique Capucine, l’une des élèves impliquée, aujourd’hui au lycée. “Si le thème peut sembler surtout concerner les filles, en vérité ça touche tout le monde. Les garçons aussi subissent les conséquences de ça”, insiste de son côté Hugo, qui est l’un des rares à avoir un rôle dans le court-métrage.

Pour développer ce thème, l’histoire imaginée par le groupe tourne autour de la négociation du consentement, sous couvert du jeu et de la pression du groupe. “Il y a une tension entre les deux personnages, qui sont amis depuis longtemps. Mais le garçon va essayer d’obtenir un peu plus à chaque fois, via le jeu, à différents moments de leur vie. Donc pour on parle du jeu des cocottes, où on peut prendre un gage, le jeu de la bouteille ou action-ou-vérité”, poursuit Lilou.

“Ils ont pu découvrir la réalité d’un tournage”

“Une fois qu’on a appris qu’on a été sélectionnés, on a dû retravailler notre scénario avec la réalisatrice. On a dû faire des choix, comme supprimer des scènes avec beaucoup de figurants, mais on a réussi à garder une scène dans un bus qui nous semblait très importante”, souligne Maëva.

Une fois ce travail accompli, le tournage a pu débuter en avril dernier. Durant trois jours, les apprentis cinéastes ont pu voir leurs idées prendre vie. “Ils ont pu travailler avec trois professionnels dont la réalisatrice Manon Amacouty. Comme il y a une scène un peu dure, nous avons fait le choix de confier les rôles à des comédiens professionnels, mais ils ont aidé du côté de la caméra. Ce qui leur a permis de découvrir la réalité d’un tournage, avec toute la partie technique, explique Gaëla Jaouen, et d’ailleurs tous les intervenants ont été très surpris de les voir autant impliqués. Les parents se sont aussi mobilisés pour leur permettre de faire le film, malgré des journées longues”,

Un premier film avant de poursuivre dans le métier ?

Parmi les 16 élèves impliqués dans le projet, une majorité d’entre eux souhaite désormais s’orienter vers des métiers de la création. “J’ai déjà postulé à la section cinéma du lycée Jean Hinglo, j’espère pouvoir être prise l’année prochaine”, confie Camille. Pour Maëva, c’est déjà tout trouvé, elle veut être comédienne. « J’en rêvais avant, mais maintenant c’est sûr », explique la jeune lycéenne. Désormais, tous attendent la date du 21 novembre. « C’est tard, mais je vais rester debout. J’ai envie de le voir le soir de sa diffusion« , poursuit Camille. Rendez-vous donc le 21 novembre prochain à partir de 00h30, heure de Paris. Il sera ensuite disponible en replay sur le site de FranceTélévision via la collection “Séquences femmes”.