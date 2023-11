Christiane Aho a 100 ans !

Un siècle s’est écoulé entre la naissance de Christiane Aho et ce 23 novembre 2023. « Un siècle de vie en toute simplicité fait de grandes joies et de grandes peines aussi » souligne Monique la fille ainée.

Dans une réalité certaine Christiane Aho sait encore de temps en temps donner le change aux diverses personnes qui l’entourent « lorsqu’elle n’a pas envie de voir quelqu’un ou de répondre, elle décide de se taire en mettant un doigt devant sa bouche en forme de silence ! » poursuit-elle. Si elle sort très peu dans son jardin et « va même jusqu’au portail avec son déambulateur, il est loin le temps où elle prenait son petit verre de whisky… elle n’en veut plus ! répond Monique dans un éclat de rire « mais elle mange toute seule et apprécie ses petits feuilletés sucrés ».

Et c’est ainsi que ce samedi 25 novembre la centenaire soufflera sur ses cent bougies. Ses deux sœurs Yvonne et Simone ainsi que son frère Eugène sont partis vers l’au-delà. Seule de la fratrie Christiane tient bon : « nous avons prévu une petite fête. Il faut savoir marquer le coup c’est tellement rare de notre époque ».

Celle qui est née en 1923 a eu 20 ans lors de la Seconde Guerre Mondiale, retient-elle des souvenirs de sa jeunesse ? de La Réunion qui laissait là les entrailles de la Colonie pour devenir un Département français ? Elle fut l’une des premières locataires de la SIDR au Chaudron puisque dans les années 60 elle a obtenu la maisonnette dans laquelle elle vit encore aujourd’hui. Mère de deux filles et de trois garçons (dont deux sont décédés) Christiane a longtemps travaillé comme cantinière dans diverses écoles de Saint-Denis « à l’époque avoir un emploi avec la mairie c’était un luxe » se souvient Monique. Elle s’est aussi impliquée dans la vie associative du quartier, elle allait souvent à l’église. Aujourd’hui, ses connaissances, son entourage les lui rendent bien. « Elle n’est jamais seule, nous avons mis un roulement autour d’elle entre les auxiliaires de vie, mon frère Raymond et ma belle-sœur Patricia sans oublier la voisine nous l’accompagnons au quotidien » affirme Monique. La petite dernière Guylène est arrivée de métropole pour l’occasion. Gageons que tout ce petit monde saura lui donner de l’élan pour souffler sur les bougies de ses cent ans.

La rédaction de zinfos974 lui souhaite de voir la vie en rose !

G. Aho