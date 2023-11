Météo : Un samedi sous le soleil pour la majorité de l’île

Si les nuages devraient s'accumuler dans l'Est, le beau devrait dominer sur la plus partie de La Réunion.

Le bulletin de Météo-France :

En début de journée, le temps est nuageux sur une moitié Est du département avec encore un risque de faibles averses sur la côte orientale et la région du volcan. Ailleurs, le temps est lumineux et sec. Au fil des heures, les nuages de pente prennent possession du département et le temps s’ennuage assez nettement. Quelques averses se déclenchent alors dans les hauts cet après-midi mais sont de faibles intensités. Les cirques et les plus hauts sommets restent dans de franches éclaircies toute la journée, avec une inversion située vers 2 000 m. Il en est de même sur les côtes soumises à l’alizé le plus véloce comme le long de la côte Sud.

L’alizé d’Est demeure donc véloce sur le littoral Sud avec des rafales comprises entre 60 et 70 km/h, voire même 70 à 80 km/h entre Saint-Joseph et la Pointe au Sel dans l’après-midi. De même, le vent accélère sur le Nord avec des pointes voisines de 60 à 70 km/h. Les hauteurs ne sont pas en reste, avec un vent turbulent générant des bourrasques de l’ordre de 40 à 50 km/h jusqu’en milieu de journée.

La mer est agitée à forte au vent sur les zones maritimes Sud et également à l’Est au déferlement d’une houle d’alizé comprise entre 2 et 2 mètres 50. Ailleurs, elle demeure tout au plus agitée.