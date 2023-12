Action Logement ouvre l’accès aux offres locatives sociales à tous les salariés du privé

Communément connue sous l’appellation de « 1% logement », la Participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) est une taxe à laquelle sont assujetties toutes les entreprises de plus de 50 salariés et qui permet de financer les différentes aides d’accès au logement proposées par Action Logement.

Jusqu’ici, seuls les salariés des entreprises de plus de dix personnes étaient en mesure de solliciter l’accompagnement d’Action Logement. Depuis le 12 octobre, une expérimentation menée à La Réunion (en vue d’un élargissement à tout l’Outre-Mer) autorise l’ensemble des salariés des entreprises du secteur privé non agricole à bénéficier d’une aide d’Action Logement Services, en l’occurrence l’accompagnement à l’accès à l’offre locative sociale.

L’accès à cette aide spécifique n’a pas été choisi au hasard puisqu’il représente une part importante des demandes adressées à Action Logement selon Naïma Affedas, la directrice territoriale d’Action Logement Réunion. « Plus de 50% des aides que nous attribuons le sont pour des personnes âgées de moins de 30 ans. Cet accompagnement au logement social est essentiel, on pense à tous les jeunes salariés de l’hôtellerie ou de la restauration dans notre territoire, qui souvent travaillent pour de petites structures », insiste Naïma Affedas.

En 2022, Action Logement indique avoir logé 496 ménages et avoir octroyé 4.405 aides et services aux salariés, dont 483 garanties Visale. Partenaire de la SHLMR, Action Logement mentionne aussi 427 logements livrés via le bailleur social et 156 millions d’euros investis pour la production de logements abordables dans l’île.

« À la Réunion, 92% des entreprises ont moins de 10 salariés et les chefs d’entreprises ont un réel besoin de mieux loger pour mieux recruter. Je salue cette démarche expérimentale qui va permettre d’apporter des solutions nouvelles sur le territoire, en lien avec l’ensemble de nos partenaires bailleurs et partenaires locaux », commente Gilles Waro, le président du Comité territorial Action Logement.