Perceval Gaillard et Jean-Hugues Ratenon intègrent le groupe LFI

​Concernant la création du groupe UTIL ( Ultramarins, territoires, insularités et libertés ) créé par le député guadeloupéen Olivier Serva, Perceval Gaillard dit "attendre" avant de porter un jugement. Néanmoins, il ne sait pas à l'heure actuelle "si les ultramarins sont majoritaires dans ce groupe"."Il y a des Corses, des Hexagonaux, et même un certain M. Habib Meyer. De ce que je vois c'est de bric et de broc. De ce que l'on voit, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de l'unité dans ce groupe là)", estime le parlementaire de l'Ouest.