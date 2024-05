Journée de Solidarité : Pourquoi certains salariés travaillent en ce lundi de Pentecôte ?

La journée de solidarité en France, instaurée en 2004, est une initiative visant à financer des actions en faveur des personnes âgées et handicapées. Cette journée consiste en une journée de travail supplémentaire non rémunérée pour les salariés, et les contributions des employeurs sont dédiées au soutien de ces populations vulnérables. En pratique, les salariés offrent ainsi sept heures de travail dans l’année à l’État, avec une contribution totale estimée à près de 3 milliards d’euros.

Initialement, la journée de solidarité était fixée au lundi de Pentecôte. Toutefois, cette date a suscité des controverses et des difficultés d’organisation en raison de son statut de jour férié. En réponse à ces défis, une loi adoptée en 2008 a permis de donner plus de flexibilité aux entreprises pour la détermination de cette journée. Il est important de noter que bien que le lundi de Pentecôte reste un jour férié, il n’est plus automatiquement la journée de solidarité.

Une réforme en 2008 pour plus de flexibilité

Désormais, la date de la journée de solidarité peut être déterminée par un accord d’établissement. À défaut d’un tel accord, l’employeur peut fixer la date unilatéralement après consultation du comité social et économique (CSE). La journée de solidarité peut être choisie n’importe quel jour de l’année, à l’exception du dimanche et du 1ᵉʳ mai, qui est un jour férié légal consacré à la fête du Travail.

À noter que si la journée de solidarité est fixée un jour férié, elle ne concernera pas les travailleurs mineurs puisque, sauf rares exceptions, le travail des salariés de moins de 18 ans est interdit pendant les jours fériés. Si un accord collectif fixe un jour non férié comme journée de solidarité, il appartient aux partenaires sociaux de se prononcer sur les conditions dans lesquelles ces jeunes salariés effectueront cette journée.