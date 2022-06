A la Une .. 7e circonscription : Perceval Gaillard empêche le come back de Thierry Robert

Il fera partie de la probable centaine d'élus issus de la plateforme Nupes. Perceval Gaillard accède à l'Assemblée nationale, poussé par le vent de la France insoumise, porté par Jean-Luc Mélenchon. Perceval Gaillard empêche aussi et surtout un come back de l'ex-député de la 7e, Thierry Robert. L'ancien leader du LPA, puis désormais du PACT (le Peuple Aux Commandes du Territoire) n'a donc pas fini sa traversée du désert... Par AD - Publié le Dimanche 19 Juin 2022 à 20:40