Saint-Pierre : Il perd 20 euros et menace de mort sa copine avec une hachette

Si durant un an, Julie* n’avait pas écouté sa famille concernant sa relation avec Alexandre et l’emprise qu’il a sur elle, l’épisode de violences de vendredi aura levé le dernier voile de ses illusions. Alors que le couple se trouve chez la cousine d’Alexandre, ce dernier demande 20 euros à son oncle. Il met le billet dans la voiture de Julie.

Un peu plus tard, Julie a besoin de son chargeur de téléphone qui est dans la voiture et va le chercher. Lorsque Alexandre va ensuite dans la voiture, il ne retrouve plus le billet et accuse Julie de lui avoir volé. Il va alors la saisir par la mâchoire, lui faire une balayette avant de se munir d’un hachoir et de menacer de détruire sa voiture. Il force ensuite la jeune femme à rentrer dans la voiture et la menace avec le hachoir au niveau du visage. Les témoins vont appeler les gendarmes qui vont l’interpeller.

L’enquête et les différents témoignages vont révéler le calvaire que fait vivre Alexandre à sa copine depuis un an. Sans emploi, il vit intégralement sur les revenus de Julie. Il a dégradé sa voiture et se sert de sa carte bleue, sans compter qu’il a accès à tous ses réseaux sociaux. La pauvre femme se retrouve avec 6000 euros de dettes. Une situation qui rend d’autant plus inacceptable ce déchaînement de violences pour 20 euros qu’il a lui-même perdus.

Enfin, Alexandre était également jugé pour des faits de violences sur une ex-conjointe en 2022. Il ne s’est pas présenté à sa convocation judiciaire. Néanmoins, si son casier judiciaire est bien chargé avec 13 condamnations, dont 10 en tant que mineur, elles concernent surtout des faits de vol.

« À chaque fois, il reconnaît en minimisant, ou quand on lui met les déclarations des témoins sous les yeux. Il reconnaît, mais ça s’arrête là en termes de remise en question », argue la procureure qui requiert une peine de 30 mois de prison, dont 12 avec sursis.

« Les faits sont détestables, son attitude un peu rustre a desservi sa cause, mais il ne faut pas tomber dans l’exagération sur la peine. Son parcours de mineur ne doit pas le poursuivre. Il est invivable, insupportable, mais à part en mai, il n’y a pas eu d’autres faits de violences », souligne de son côté Me Frédéric Hoarau.

Il est finalement condamné à une peine de 24 mois de prison, dont 14 avec un sursis probatoire de deux ans. Il a interdiction de paraître au domicile et sur le lieu de travail de la victime et doit suivre des soins pour gérer sa violence.

*Prénom d’emprunt