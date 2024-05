Iran : La mort du président annoncée par les médias d’Etat

Si le site du crash a déjà été repéré par des reconnaissances aériennes, les secours ne sont pas encore parvenus à atteindre la carcasse de l’appareil. Les mauvaises conditions météorologiques ont retardé les recherches, et ce lundi matin, les espoirs des autorités étaient minces. « Le grand esprit du président populaire et révolutionnaire d’Iran a rejoint le royaume suprême », a écrit l’agence officielle Irna pour confirmer le décès du président dans l’accident. Plus tard, les médias d’Etat ont également annoncé la mort du ministre des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, qui était aussi à bord de l’appareil. Une information confirmée sur les comptes de la présidence iranienne sur différents réseaux sociaux.

Un épais brouillard couvrait la région au moment du crash. Pour l’instant, les premiers éléments pointent ces mauvaises conditions météorologiques pour expliquer cet accident, même si toutes les pistes sont toujours envisagées. Parti inauguré un barrage aux côtés du président azerbaïdjanais Ilham Aliev, Ebrahim Raïss était en train de regagner Téhéran quand son appareil a dû « atterrir en urgence » et a quitté le convois de trois hélicoptères qui l’accompagnait. Alors qu’il était ressenti pour succéder au vieillissant Guide suprême Ali Khamenei, sa mort ne semble pas ébranler le régime. « La nation n’a pas besoin d’être inquiète ou anxieuse puisque l’administration du pays ne sera pas du tout perturbée », avait déclaré le Guide, quelques heures avant la confirmation de la mort du président Raïss.