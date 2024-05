[Communiqué] « La Kanaky doit vivre libre »

Le communiqué :

Pour tous observateurs objectifs, la situation en Nouvelle-Calédonie est le résultat des initiatives gouvernementales parisiennes qui tentent de modifier une démarche de réconciliation et de paix conduite depuis 30 années.

Le gouvernement adepte du passage en force, faisant fi des règles élémentaires de démocratie, agissant à coup de 49-3, s’est heurté à une réaction citoyenne d’envergure en kanaky. Sur place, les autorités représentatives, plus responsables, appellent au dialogue.

Le monde entier note que la France n’arrive pas à sortir des situations coloniales par la diplomatie et l’Excellence politique.

L’opinion réunionnaise doit être éclairée. L’opinion large et multiple doit s’exprimer. Le PCR qui a toujours été solidaire du peuple kanak et qui soutient une solution politique calédonienne, invite les Réunionnaises et Réunionnais à une rencontre libre et ouverte, samedi 25 mai, sur la place des Droits de l’Homme, à Champs Fleuri, de 16h00 à 18h00.

Ary YEE-CHONG-TCHI-KAN