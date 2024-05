Front froid : Le mauvais temps s’installe pour le début de semaine

Un front froid va aborder La Réunion ce lundi soir et va apporter une dégradation progressive des conditions météorologiques pour la première moitié de la semaine.

La Réunion va faire face à son premier véritable épisode de froid en ce début d’hiver. Un front nuageux devrait aborder La Réunion à partir de ce lundi soir. Le mauvais temps devrait s’installer plutôt sur une moitié Sud de l’île au moins jusqu’à mercredi. Une chute des températures est attendue aussi dans le courant de la semaine.

Une vigilance jaune vents forts entrera en vigueur dans le secteur Ouest à partir de 19 heures. Une vigilance jaune vague-submersion va aussi concerner les côtes de l’Ouest au Sud-Est à partir de la même heure.

Météo France annonce dans son bulletin de prévisions une dégradation des conditions météorologiques.

Lundi après-midi, le mauvais temps arrive

Les conditions météorologiques clémentes du début de la journée de lundi ne vont pas durer longtemps. Les nuages s’installent sur les pentes à partir de la mi-journée entre Saint-Paul et Sainte-Marie en passant par le Nord avec des averses possibles à mi-hauteur.

Dans l’après-midi, les nuages finissent par envahir la moitié Sud, de la Pointe au Sel à Sainte-Rose en passant les Cirques, les plaines et le Volcan. Les pluies arrivent dans le secteur avant la tombée de la nuit.

Le vent de secteur Sud-Est va aussi se renforcer au fil de la journée. Les rafales vont atteindre les 80 km/h sur les régions de l’Ouest. La mer est forte de la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table. Des vagues pouvant dépasser les six mètres de haut devraient déferler sur nos côtes.

Mardi et mercredi, ça s’empire

Une grande partie de La Réunion va se réveiller mardi sous un ciel gris et pluvieux. La moitié Sud de l’île sera particulièrement concernée. Des pluies parfois intenses pourraient concerner la zone autour du Volcan avec un risque de cumuls importants. Les pluies devraient être plus passagères dans le Nord.

Les rafales de vent devraient encore dépasser les 80 km/h sur les côtes Ouest et Nord-Est. Et les conditions resteront dégradées en mer avec des vagues maximales de sept mètres. Seules les zones littorales du Nord-Ouest, abritées du vent et de la houle, devraient être épargnées.

La journée de mercredi ressemblera à celle de mardi comme deux gouttes d’eau. Elle sera donc aussi nuageuse et pluvieuse, principalement sur la moitié Sud de La Réunion. Les fortes rafales de vent ne devraient plus concerner le littoral de l’Ouest, cependant.

Aucune date de prévision du retour à la normale des conditions météorologiques n’est annoncée par Météo France.