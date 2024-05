Mandat d’arrêt international contre Netanyahu et les dirigeants du Hamas

La Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt international contre Benyamin Nétanyahou et son ministre de la Défense pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans la bande de Gaza. Les dirigeants du Hamas sont visés par le procureur international pour les mêmes raisons.

« Sur la base des éléments de preuve recueillis et examinés par mon bureau, j’ai des motifs raisonnables de croire que Benjamin Netanyahu, le premier Ministre d’Israël, et Yoav Gallant, le Ministre de la Défense d’Israël, portent la responsabilité pénale de crimes de guerre et crimes contre humanité commis sur le territoire de l’État de Palestine (dans la bande de Gaza) à partir du 8 octobre 2023 au moins », annonce le procureur de la Cour pénale internationale.

Il évoque des preuves recueillies et examinées par son bureau. Plusieurs actes sont reprochés : affamer délibérément des civils, des traitements cruels, des homicides intentionnels, des attaques intentionnelles contre la population civile, des persécutions et des actes inhumains.

Dans le communiqué publié par la Cour pénale internationale, trois dirigeants du Hamas sont aussi ciblés par des mandats d’arrêt. Yahya Sinwar, chef du mouvement, Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri, chef de la branche armée et Ismail Haniyeh, chef de la branche politique du Hamas, sont aussi mis en cause pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité.

Là aussi, le procureur de la Cour pénale internationale indique avoir collecté des preuves d’actes criminelles : exterminations, meurtres, prises d’otages, viol et autres formes de violences sexuelles, torture, actes inhumains, traitements cruels, atteintes à la dignité de la personne.