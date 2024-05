Météo : De la pluie et des averses sur presque toute La Réunion

Le mauvais temps va toucher la majorité de l'île, même si le temps sera plus clément dans les bas.

Le bulletin de Météo-France :

Vent de secteur Sud-Est fort avec de fortes rafales et mer très forte.

Au lever du jour, le ciel est généralement très nuageux à couvert avec des averses sur la majeure partie de l’île. Seuls les littoraux ouest et nord bénéficient d’un temps globalement sec avec quelques éclaircies.

Les précipitations les plus marquées intéressent principalement la région du Volcan et les pentes de l’Est.

Au fil de la matinée ces précipitations deviennent de plus en plus épisodiques et finissent pas se cantonner à la région du volcan, mais les nuages restent nombreux sur le relief une bonne partie de la journée.

Le vent de secteur Sud-Est souffle fort, les rafales atteignent 60 et 70km/h de Saint Joseph à la Pointe des Aigrettes ainsi que de Saint de Denis à Sainte Rose.

Des pointes tutoient les 80 km/h le long des littoraux Ouest et Est.

Sur les pentes et hauteurs exposées comme par exemple le Maïdo, le Volcan, les hauts de Saint Leu, les Makes, de fortes rafales sont également attendues. Le vent est faible sur la région du Port

La mer est forte à très forte de la Pointe des Aigrettes à Champ Borne en passant par Saint-Pierre.

La houle de secteur Sud atteint 3 à 3 mètres 50 entre la Pointe des Aigrettes et la Pointe de la Table. La prudence est de rigueur sur ce littoral exposé, les vagues les plus hautes pouvant atteindre deux fois ces hauteurs.

La mer reste agitée entre Saint Paul et Sainte Marie.