5e circonscription : Jean-Hugues Ratenon défend son bilan et répond aux critiques

Le CEVIF et l’Union des Femmes Réunionnaises ont tenu une conférence de presse ce mardi 25 juin pour relayer l’alerte féministe portée à Paris. Elles dénoncent les positions du Rassemblement National sur les droits des femmes et des LGBTQIA+, et appellent les Réunionnaises et Réunionnais à voter contre ce parti pour préserver l’égalité et la justice sociale.