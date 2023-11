Un soleil dominant ce mardi

Avec le renforcement attendu de l’alizé, la masse d’air devient à nouveau plus humide.

Sur le quart sud-est du département, le ciel est le plus souvent encombré avec des passages d’averses.

Partout ailleurs, le temps évolue sensiblement vers un ciel plus nuageux ou laiteux dès le matin, c’est le cas dans le secteur des Plaines avec quelques gouttes possibles.

Les nuages recouvrent également les sommets et les Cirques avec une inversion qui remonte vers 2 500 mètres en journée, noyant le Piton de la Fournaise dans le brouillard et l’humidité. Le Maïdo est également dans les nuages à partir de la mi-journée. Des averses sont à prévoir sur les contreforts montagneux de l’ouest.

L’après-midi, le soleil résiste plutôt bien sur les zones ventées entre Saint-Joseph et Saint-Leu et de l’autre côté de l’île, entre Sainte-Rose et Saint-Denis.

Les températures maximales atteignent les 27 à 30° sur le littoral, 19 à 21°C au Maïdo et au Volcan et 24 à 26°C dans les cirques.

Le vent de Sud-Est est modéré avec des rafales allant jusqu’à 60 km/h sur Saint-Pierre et 50km/h du côté de Sainte-Marie.

La mer devient agitée dans le Sud.