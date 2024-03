Les TPE-PME réunionnaises résistent malgré l’inflation

Le Conseil régional de l’Ordre des Experts-Comptables de La Réunion a publié son analyse de l’activité économique des moyennes à très petites entreprises lors du dernier trimestre de l’année. « Le ralentissement de l’activité économique se confirme et s’accentue pour les TPE-PME, en particulier dans les secteurs des services (deuxième trimestre de baisse consécutif) et du commerce (premier trimestre de baisse depuis fin 2020)« , indique l’ordre dans son rapport intitulé « Indicateurs de Mesure de l’Activité, de la Gestion et de l’Emploi des Petites et Moyennes Entreprises ».

Le bilan de l’année 2023 montre une croissance globale en valeur, mais inférieure au niveau de l’inflation. Elle est même légèrement négative pour les TPE-PME du secteur du commerce. L’ordre des experts-comptables explique que les données collectées confirment « une année 2023 morose« . La baisse d’activité est notable pour les TPE­ PME réunionnaises les plus exposées aux arbitrages de dépenses, que ce soient celles des ménages ou des entreprises. Pour autant, ces chiffres masquent de grandes disparités entre les secteurs. Ainsi, les 170 structures d’hôtellerie-restauration comptabilisées ont vu « en moyenne sur l’année 2023, leur activité progresser de 7,5% en valeur ». Idem pour la restauration traditionnelle, qui voit l’activité progresser « de 7% en valeur, certainement portée par la hausse des prix mais également par un net rebond de l’activité touristique« .

L’immobilier en baisse, le BTP survit

Le secteur de l’immobilier tire la langue, notent les auteurs du rapport. L’inflation et la hausse des taux d’intérêts ont porté un sacré coup au marché, et le nombre de transactions a baissé (-22% selon la FNAIM au niveau national entre 2022 et 2023). Ainsi, l’activité de ce secteur subit une baisse de « 0,7%, soit nettement moins qu’au niveau national (-3,2%)« . L’analyse est plus nuancée pour les entreprises du bâtiment, qui ont vu en moyenne leurs chiffres d’affaires augmenter en 2023. Pour autant, c’est l’entretien et les travaux d’amélioration qui causent cette hausse, faute de commandes dans l’activité « du logement neuf (-7,8% sur un an)« , un chiffre « proche de son plus bas historique« .

Les TPE-PME péi semblent donc avoir traversé 2023 tant bien que mal. Le dernier trimestre de l’année passée a quand même vu une diminution de « 0,8% en valeur du chiffre d’affaires. Cette performance place la région au 10e rang du classement national avec un résultat inférieur de 0,8 point à la moyenne française. L’indice de chiffre d’affaires cumulé (ICAC) indique une hausse de CA de 1,7% depuis le début de l’année« , souligne l’Ordre des Experts-Comptables.