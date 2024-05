VivaTech : L’analyse des données biométriques développée dans l’océan Indien

Shamir Gooljane, président directeur général de Chiron, fait partie de la délégation réunionnaise qui fait valoir les talents locaux dans le salon VivaTech à Paris, une version européenne du CES de Las Vegas où sont présentées les innovations numériques.

Parmi les start-ups réunionnaises choisies pour rejoindre le salon au terme d’un concours, l’on retrouve Chiron qui est une entreprise spécialisée dans l’analyse biométrique de données. « On est basé à La Réunion et à Maurice. On vient participer à VivaTech pour rencontrer des investisseurs et d’éventuels clients« , déclare-t-il.

« On parvient à capter les données émotionnelles et à améliorer les expériences clients« , explique Shamir Gooljane qui livre un exemple, « si vous êtes un industriel et que vous voulez mettre un produit sur le marché. On sera en capacité de le tester auprès d’un panel de clients et savoir quel produit correspond aux besoins des clients et savoir quels produits les font réagir émotionnellement. »

« Ces données sont issues essentiellement du rythme cardiaque et de la température de la peau« , précise le PDG de Chiron. La start-up continue de développer son éventail de prestations : « Nous sommes en cours de développement d’autres outils pour suivre également les mouvements oculaires et l’activité cérébrale. »

« On est aussi en capacité aujourd’hui de comprendre dans d’autres cas, comme la formation, si les personnes sont réceptives et en quoi elles le sont. Donc, on va aussi se déployer dans d’autres types d’activités comme la prestation de services pour créer une expérience client qui stimule les émotions« , assure-t-il.

Chiron a d’ailleurs déjà un client sur l’île : « On accompagne un industriel qui va développer une nouvelle usine. Et l’objectif pour lui est de comprendre lequel de ses produits sera le plus intéressant à mettre en danger et éviter de risquer un retour sur investissement négatif. »