VivaTech : La nanotechnologie pour soigner les cancers

Des start-ups réunionnaises sont au salon international VivaTech à Paris où des entreprises venues de tout le continent européen se rassemblent pour trouver investisseurs, clients et percer dans le marché.

« On est spécialisé en nanotechnologies vertes contre le cancer. On est les pionniers dans le monde à proposer cette solution« , explique Anne-Laure Morel, présidente directrice générale de Torskal. « On utilise des produits issus de l’innovation locale« , précise-t-elle.

« On est ravis d’être à VivaTech pour rencontrer des investisseurs de différents pays, des partenaires pour faciliter cette levée de fonds pour gagner en visibilité« , lance-t-elle. « Ces partenaires financiers vont nous aider à réaliser cette investigation clinique pour le développement du produit« , indique Anne-Laure Morel. L’investissement nécessaire est estimé entre deux et quatre millions d’euros.

« On a terminé la phase de recherche et développement qui aboutit à une preuve de concept chez l’animal et une phase réglementaire presque achevée. L’objectif est de déposer un dossier réglementaire pour obtenir l’autorisation de faire les essais. Quand on aura cette autorisation, il faudra être prêts à lancer les essais« , affirme la présidente directrice générale de Torskal qui ajoute avoir déjà trouvé les partenaires hospitaliers.