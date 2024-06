Emmanuel Macron annonce la dissolution de l’Assemblée nationale

Le président de la République a décidé de dissoudre l’Assemblée nationale en réponse aux résultats des élections européennes qui ont vu le RN sortir en tête du scrutin, devant le parti de sa majorité. En 2019, le Rassemblement national avait déjà battu Renaissance, mais que d’un point.

Emmanuel Macron a déclaré dans une allocution : « J’ai entendu votre message, vos préoccupations, et je ne les laisserai pas sans réponse. Soyez certain d’une chose : ma seule ambition est d’être utile à notre pays que j’aime tant, et de vous servir. La France a besoin d’une majorité claire pour agir dans la sérénité et la concorde. Choisir d’écrire l’histoire plutôt que de la subir, c’est maintenant. Vive la République, vive la France« .