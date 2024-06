Les enseignements des Européennes à La Réunion

La Réunion a encore une fois boudé les élections européennes. Le taux d’abstention s’établit à 73,63%, à quelques points du record des Européennes de 2014. 183.830 Réunionnais sur les 697.196 appelés aux urnes se sont déplacés. Et lorsque les électeurs ne se rendent pas aux bureaux de vote, c’est l’extrême-droite qui en profite.

À La Réunion, le RN obtient 31,71% et termine en tête. C’est la Plaine-des-Palmistes, dont le maire est aussi le responsable local du Rassemblement national, qui a le plus voté pour la liste d’extrême-droite (49,29%). Le parti a dominé le scrutin dans 19 des 24 villes de l’île. Surprise parmi ces communes, Saint-Paul, ville d’Emmanuel Séraphin.

L’extrême-gauche est encore une fois deuxième sur le territoire à une élection à échelle nationale. La France Insoumise sort même en tête à Saint-Joseph et au Port où Patrick Lebreton et Olivier Hoarau ont soutenu le candidat réunionnais Younous Omarjee. Mais LFI était aussi premier à Saint-Louis et à Saint-Leu.

L’union Place Publique/Parti socialiste termine troisième sur l’île mais n’obtient au mieux qu’une deuxième place sur Saint-Denis. Un résultat qui a beaucoup participé à placer Raphaël Glucksmann au-dessus de la candidate d’Emmanuel Macron, Valérie Hayer.

D’ailleurs, le parti présidentiel finit quatrième, porté à bout de bras par les électeurs sainte-rosiens. La liste « Besoin d’Europe » y sort des urnes en tête. Comme lors de l’élection présidentielle, seule Sainte-Rose vote en faveur du pouvoir en place. À elle seule, la commune de Michel Vergoz, a apporté 10% suffrages obtenus par Valérie Hayer à La Réunion.

Retrouvez ci-dessous les résultats au niveau régional et communal :

La Réunion

RN : 31,71%

LFI : 20,31%

PP/PS : 10,17%

Renaissance : 8,93%

Reconquête : 5,68%

Les Républicains : 5,04%

EELV : 4,95%

UPR : 2,62%

Parti communiste : 2,21%

Parti animaliste : 1,80%

Ecologie au centre : 1,80%

Les Patriotes : 1,77%

Alliance rurale : 1,05%

Lutte ouvrière : 0,99%

Europe Territories Ecologie : 0,47%

Esperanto : 0,14%

France Libre : 0,11%

Equinoxe : 0,02%

PACE : 0,02%

Non à l’UE, à l’Otan : 0,02%

La Ruche citoyenne : 0,02%

Paix et décroissance : 0,02%

Forteresse Europe :0,02%

Parti Pirate : 0,02%

Défendre les enfants : 0,02%

Ecologie positive : 0,01%

Démocratie représentative : 0,01%

Prenons-nous en main : 0,01%

Changer l’Europe : 0,01%

NLP : 0,01%

Parti révolutionnaire des communistes : 0,01%

Pour une autre Europe : 0,01%

Bras-Panon

Taux de participation : 24,42% (2.604 sur 10.664 votants)

LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN 38.63%

LA FRANCE INSOUMISE – UNION POPULAIRE 19.11%

BESOIN D’EUROPE 7.65%

RÉVEILLER L’EUROPE 5.44%

LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE 5.40%

LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR 5.03%

EUROPE ÉCOLOGIE 4.46%

ÉCOLOGIE AU CENTRE 2.25%

LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D’ACHAT ET POUR LA PAIX 2.00%

L’EUROPE CA SUFFIT ! 1.92%

PARTI ANIMALISTE – LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI 1.80%

ALLIANCE RURALE 1.64%

GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL 1.47%

LUTTE OUVRIERE – LE CAMP DES TRAVAILLEURS 1.35%

NON À L’UE ET À L’OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRÈS SOCIAL 0.61%

FRANCE LIBRE 0.41%

EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE 0.25%

NON ! PRENONS-NOUS EN MAINS 0.20%

DEMOCRATIE REPRESENTATIVE 0.12%

CHANGER L’EUROPE 0.12%

ESPERANTO LANGUE COMMUNE 0.04%

DEFENDRE LES ENFANTS 0.04%

LA RUCHE CITOYENNE 0.04%

LIBERTÉ DÉMOCRATIQUE FRANÇAISE 0.00%

FORTERESSE EUROPE – LISTE D’UNITE NATIONALISTE 0.00%

« POUR LE PAIN, LA PAIX, LA LIBERTÉ ! » PRÉSENTÉE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS 0.00%

POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION ! 0.00%

NOUS LE PEUPLE 0.00%

POUR UNE AUTRE EUROPE 0.00%

PAIX ET DECROISSANCE 0.00%

ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES 0.00%

ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE 0.00%

PACE – PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS, POUR L’ARMÉE EUROPÉENNE, POUR L’EUROPE SOCIALE , POUR LA PLANÈTE ! 0.00%

PARTI PIRATE 0.00%

PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES 0.00%

FREE PALESTINE 0.00%

POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES ! 0.00%

POUR UNE HUMANITE SOUVERAINE 0.00%

Cilaos

Taux de participation : 16,60% (834 sur 5.023 votants)

LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN 39.56%

LA FRANCE INSOUMISE – UNION POPULAIRE 16.60%

BESOIN D’EUROPE 8.56%

LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE 5.71%

LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR 4.54%

RÉVEILLER L’EUROPE 4.41%

GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL 3.89%

EUROPE ÉCOLOGIE 3.76%

LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D’ACHAT ET POUR LA PAIX 3.24%

L’EUROPE CA SUFFIT ! 3.11%

PARTI ANIMALISTE – LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI 2.59%

ÉCOLOGIE AU CENTRE 1.17%

ALLIANCE RURALE 1.17%

EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE 0.65%

ESPERANTO LANGUE COMMUNE 0.52%

LUTTE OUVRIERE – LE CAMP DES TRAVAILLEURS 0.39%

FRANCE LIBRE 0.13%

LIBERTÉ DÉMOCRATIQUE FRANÇAISE 0.00%

DEMOCRATIE REPRESENTATIVE 0.00%

DEFENDRE LES ENFANTS 0.00%

LA RUCHE CITOYENNE 0.00%

NON À L’UE ET À L’OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRÈS SOCIAL 0.00%

FORTERESSE EUROPE – LISTE D’UNITE NATIONALISTE 0.00%

NON ! PRENONS-NOUS EN MAINS 0.00%

« POUR LE PAIN, LA PAIX, LA LIBERTÉ ! » PRÉSENTÉE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS 0.00%

POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION ! 0.00%

NOUS LE PEUPLE 0.00%

CHANGER L’EUROPE 0.00%

POUR UNE AUTRE EUROPE 0.00%

PAIX ET DECROISSANCE 0.00%

ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES 0.00%

ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE 0.00%

PACE – PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS, POUR L’ARMÉE EUROPÉENNE, POUR L’EUROPE SOCIALE, POUR LA PLANÈTE ! 0.00%

PARTI PIRATE 0.00%

PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES 0.00%

FREE PALESTINE 0.00%

POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES ! 0.00%

POUR UNE HUMANITE SOUVERAINE 0.00%

Entre-Deux

Taux de participation ; 30,71% (1.878 votants sur 6.116)

LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN 40.66%

LA FRANCE INSOUMISE – UNION POPULAIRE 16.49%

BESOIN D’EUROPE 8.59%

RÉVEILLER L’EUROPE 7.45%

LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR 5.73%

EUROPE ÉCOLOGIE 5.50%

LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE 4.47%

LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D’ACHAT ET POUR LA PAIX 2.86%

L’EUROPE CA SUFFIT ! 2.23%

PARTI ANIMALISTE – LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI 1.37%

ÉCOLOGIE AU CENTRE 1.32%

GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL 1.32%

ALLIANCE RURALE 0.92%

LUTTE OUVRIERE – LE CAMP DES TRAVAILLEURS 0.74%

EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE 0.29%

ESPERANTO LANGUE COMMUNE 0.06%

LIBERTÉ DÉMOCRATIQUE FRANÇAISE 0.00%

DEMOCRATIE REPRESENTATIVE 0.00%

DEFENDRE LES ENFANTS 0.00%

LA RUCHE CITOYENNE 0.00%

FRANCE LIBRE 0.00%

NON À L’UE ET À L’OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRÈS SOCIAL 0.00%

FORTERESSE EUROPE – LISTE D’UNITE NATIONALISTE 0.00%

NON ! PRENONS-NOUS EN MAINS 0.00%

« POUR LE PAIN, LA PAIX, LA LIBERTÉ ! » PRÉSENTÉE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS 0.00%

POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION ! 0.00%

NOUS LE PEUPLE 0.00%

CHANGER L’EUROPE 0.00%

POUR UNE AUTRE EUROPE 0.00%

PAIX ET DECROISSANCE 0.00%

ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES 0.00%

ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE 0.00%

PACE – PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS, POUR L’ARMÉE EUROPÉENNE, POUR L’EUROPE SOCIALE, POUR LA PLANÈTE ! 0.00%

PARTI PIRATE 0.00%

PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES 0.00%

FREE PALESTINE 0.00%

POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES ! 0.00%

POUR UNE HUMANITE SOUVERAINE 0.00%

L’Etang-Salé

Taux de participation : 3150% (4.081 votants sur 12.955)

LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN 32.03%

LA FRANCE INSOUMISE – UNION POPULAIRE 14.79%

RÉVEILLER L’EUROPE 12.04%

BESOIN D’EUROPE 9.09%

EUROPE ÉCOLOGIE 7.00%

LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR 5.73%

LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE 4.47%

LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D’ACHAT ET POUR LA PAIX 4.02%

ÉCOLOGIE AU CENTRE 2.35%

PARTI ANIMALISTE – LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI 2.35%

L’EUROPE CA SUFFIT ! 1.80%

GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL 1.54%

ALLIANCE RURALE 1.38%

LUTTE OUVRIERE – LE CAMP DES TRAVAILLEURS 0.86%

EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE 0.76%

ESPERANTO LANGUE COMMUNE 0.13%

PAIX ET DECROISSANCE 0.03%

PARTI PIRATE 0.03%

LIBERTÉ DÉMOCRATIQUE FRANÇAISE 0.00%

DEMOCRATIE REPRESENTATIVE 0.00%

DEFENDRE LES ENFANTS 0.00%

LA RUCHE CITOYENNE 0.00%

FRANCE LIBRE 0.00%

NON À L’UE ET À L’OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRÈS SOCIAL 0.00%

FORTERESSE EUROPE – LISTE D’UNITE NATIONALISTE 0.00%

NON ! PRENONS-NOUS EN MAINS 0.00%

« POUR LE PAIN, LA PAIX, LA LIBERTÉ ! » PRÉSENTÉE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS 0.00%

POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION ! 0.00%

NOUS LE PEUPLE 0.00%

CHANGER L’EUROPE 0.00%

POUR UNE AUTRE EUROPE 0.00%

ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES 0.00%

ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE 0.00%

PACE – PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS, POUR L’ARMÉE EUROPÉENNE, POUR L’EUROPE SOCIALE, POUR LA PLANÈTE ! 0.00%

PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES 0.00%

FREE PALESTINE 0.00%

POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES ! 0.00%

POUR UNE HUMANITE SOUVERAINE 0.00%

La Plaine des Palmistes

Votants : 29,42% (1.656 votants sur 5.629)

LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN 49.29%

LA FRANCE INSOUMISE – UNION POPULAIRE 13.14%

RÉVEILLER L’EUROPE 5.86%

BESOIN D’EUROPE 5.67%

LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR 5.15%

LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE 5.09%

EUROPE ÉCOLOGIE 3.03%

PARTI ANIMALISTE – LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI 2.77%

LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D’ACHAT ET POUR LA PAIX 2.19%

L’EUROPE CA SUFFIT ! 1.93%

ÉCOLOGIE AU CENTRE 1.55%

ALLIANCE RURALE 1.48%

GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL 1.16%

LUTTE OUVRIERE – LE CAMP DES TRAVAILLEURS 0.97%

ESPERANTO LANGUE COMMUNE 0.45%

EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE 0.26%

LIBERTÉ DÉMOCRATIQUE FRANÇAISE 0.00%

DEMOCRATIE REPRESENTATIVE 0.00%

DEFENDRE LES ENFANTS 0.00%

LA RUCHE CITOYENNE 0.00%

FRANCE LIBRE 0.00%

NON À L’UE ET À L’OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRÈS SOCIAL 0.00%

FORTERESSE EUROPE – LISTE D’UNITE NATIONALISTE 0.00%

NON ! PRENONS-NOUS EN MAINS 0.00%

« POUR LE PAIN, LA PAIX, LA LIBERTÉ ! » PRÉSENTÉE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS 0.00%

POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION ! 0.00%

NOUS LE PEUPLE 0.00%

CHANGER L’EUROPE 0.00%

POUR UNE AUTRE EUROPE 0.00%

PAIX ET DECROISSANCE 0.00%

ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES 0.00%

ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE 0.00%

PACE – PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS, POUR L’ARMÉE EUROPÉENNE, POUR L’EUROPE SOCIALE, POUR LA PLANÈTE ! 0.00%

PARTI PIRATE 0.00%

PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES 0.00%

FREE PALESTINE 0.00%

POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES ! 0.00%

POUR UNE HUMANITE SOUVERAINE 0.00%

La Possession

Taux de participation : 24,52% (6.199 sur 25.279)

LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN 27.91%

LA FRANCE INSOUMISE – UNION POPULAIRE 20.29%

BESOIN D’EUROPE 11.38%

RÉVEILLER L’EUROPE 9.81%

EUROPE ÉCOLOGIE 7.05%

LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR 5.51%

LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE 4.06%

LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D’ACHAT ET POUR LA PAIX 2.88%

ÉCOLOGIE AU CENTRE 2.58%

GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL 1.96%

L’EUROPE CA SUFFIT ! 1.88%

PARTI ANIMALISTE – LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI 1.74%

LUTTE OUVRIERE – LE CAMP DES TRAVAILLEURS 1.07%

ALLIANCE RURALE 1.01%

EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE 0.44%

FRANCE LIBRE 0.19%

ESPERANTO LANGUE COMMUNE 0.12%

PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES 0.05%

ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE 0.03%

« POUR LE PAIN, LA PAIX, LA LIBERTÉ ! » PRÉSENTÉE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS 0.02%

CHANGER L’EUROPE 0.02%

LIBERTÉ DÉMOCRATIQUE FRANÇAISE 0.00%

DEMOCRATIE REPRESENTATIVE 0.00%

DEFENDRE LES ENFANTS 0.00%

LA RUCHE CITOYENNE 0.00%

NON À L’UE ET À L’OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRÈS SOCIAL 0.00%

FORTERESSE EUROPE – LISTE D’UNITE NATIONALISTE 0.00%

NON ! PRENONS-NOUS EN MAINS 0.00%

POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION ! 0.00%

NOUS LE PEUPLE 0.00%

POUR UNE AUTRE EUROPE 0.00%

PAIX ET DECROISSANCE 0.00%

ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES 0.00%

PACE – PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS, POUR L’ARMÉE EUROPÉENNE, POUR L’EUROPE SOCIALE, POUR LA PLANÈTE ! 0.00%

PARTI PIRATE 0.00%

FREE PALESTINE 0.00%

POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES ! 0.00%

POUR UNE HUMANITE SOUVERAINE 0.00%

Le Port

Taux de participation : 21,69% (5.876 sur 27.085)

LA FRANCE INSOUMISE – UNION POPULAIRE 32.95%

LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN 31.87%

BESOIN D’EUROPE 6.09%

LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR 5.84%

RÉVEILLER L’EUROPE 4.42%

LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE 3.13%

EUROPE ÉCOLOGIE 3.05%

GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL 3.00%

LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D’ACHAT ET POUR LA PAIX 2.28%

L’EUROPE CA SUFFIT ! 1.72%

PARTI ANIMALISTE – LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI 1.59%

ÉCOLOGIE AU CENTRE 1.40%

LUTTE OUVRIERE – LE CAMP DES TRAVAILLEURS 1.37%

EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE 0.58%

ALLIANCE RURALE 0.54%

ESPERANTO LANGUE COMMUNE 0.15%

FRANCE LIBRE 0.02%

LIBERTÉ DÉMOCRATIQUE FRANÇAISE 0.00%

DEMOCRATIE REPRESENTATIVE 0.00%

DEFENDRE LES ENFANTS 0.00%

LA RUCHE CITOYENNE 0.00%

NON À L’UE ET À L’OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRÈS SOCIAL 0.00%

FORTERESSE EUROPE – LISTE D’UNITE NATIONALISTE 0.00%

NON ! PRENONS-NOUS EN MAINS 0.00%

« POUR LE PAIN, LA PAIX, LA LIBERTÉ ! » PRÉSENTÉE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS 0.00%

POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION ! 0.00%

NOUS LE PEUPLE 0.00%

CHANGER L’EUROPE 0.00%

POUR UNE AUTRE EUROPE 0.00%

PAIX ET DECROISSANCE 0.00%

ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES 0.00%

ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE 0.00%

PACE – PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS, POUR L’ARMÉE EUROPÉENNE, POUR L’EUROPE SOCIALE, POUR LA PLANÈTE ! 0.00%

PARTI PIRATE 0.00%

PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES 0.00%

FREE PALESTINE 0.00%

POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES ! 0.00%

POUR UNE HUMANITE SOUVERAINE 0.00%

Le Tampon

Taux de participation : 29,65% (19.613 votants sur 66.159)

LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN 38.79%

LA FRANCE INSOUMISE – UNION POPULAIRE 15.56%

BESOIN D’EUROPE 7.81%

LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR 6.95%

RÉVEILLER L’EUROPE 6.18%

LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE 6.17%

EUROPE ÉCOLOGIE 4.26%

LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D’ACHAT ET POUR LA PAIX 2.90%

L’EUROPE CA SUFFIT ! 2.31%

ÉCOLOGIE AU CENTRE 2.19%

PARTI ANIMALISTE – LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI 2.16%

GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL 1.46%

ALLIANCE RURALE 1.41%

LUTTE OUVRIERE – LE CAMP DES TRAVAILLEURS 1.06%

EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE 0.38%

ESPERANTO LANGUE COMMUNE 0.26%

FORTERESSE EUROPE – LISTE D’UNITE NATIONALISTE 0.07%

FRANCE LIBRE 0.03%

NOUS LE PEUPLE 0.01%

PAIX ET DECROISSANCE 0.01%

ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE 0.01%

NON ! PRENONS-NOUS EN MAINS 0.01%

ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES 0.01%

PARTI PIRATE 0.01%

POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES ! 0.01%

LIBERTÉ DÉMOCRATIQUE FRANÇAISE 0.00%

DEMOCRATIE REPRESENTATIVE 0.00%

DEFENDRE LES ENFANTS 0.00%

LA RUCHE CITOYENNE 0.00%

NON À L’UE ET À L’OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRÈS SOCIAL 0.00%

« POUR LE PAIN, LA PAIX, LA LIBERTÉ ! » PRÉSENTÉE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS 0.00%

POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION ! 0.00%

CHANGER L’EUROPE 0.00%

POUR UNE AUTRE EUROPE 0.00%

PACE – PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS, POUR L’ARMÉE EUROPÉENNE, POUR L’EUROPE SOCIALE, POUR LA PLANÈTE ! 0.00%

PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES 0.00%

FREE PALESTINE 0.00%

POUR UNE HUMANITE SOUVERAINE 0.00%

Les Avirons

Taux de participation : 33,31% (3.259 votants sur 9.784)

LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN 28.93%

LA FRANCE INSOUMISE – UNION POPULAIRE 18.42%

RÉVEILLER L’EUROPE 10.71%

BESOIN D’EUROPE 10.11%

EUROPE ÉCOLOGIE 6.86%

LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR 6.47%

LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE 5.52%

LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D’ACHAT ET POUR LA PAIX 2.36%

L’EUROPE CA SUFFIT ! 1.97%

PARTI ANIMALISTE – LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI 1.67%

ÉCOLOGIE AU CENTRE 1.64%

GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL 1.64%

ALLIANCE RURALE 1.48%

LUTTE OUVRIERE – LE CAMP DES TRAVAILLEURS 1.08%

EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE 0.72%

DEMOCRATIE REPRESENTATIVE 0.26%

FRANCE LIBRE 0.07%

ESPERANTO LANGUE COMMUNE 0.03%

PARTI PIRATE 0.03%

LIBERTÉ DÉMOCRATIQUE FRANÇAISE 0.00%

DEFENDRE LES ENFANTS 0.00%

LA RUCHE CITOYENNE 0.00%

NON À L’UE ET À L’OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRÈS SOCIAL 0.00%

FORTERESSE EUROPE – LISTE D’UNITE NATIONALISTE 0.00%

NON ! PRENONS-NOUS EN MAINS 0.00%

« POUR LE PAIN, LA PAIX, LA LIBERTÉ ! » PRÉSENTÉE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS 0.00%

POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION ! 0.00%

NOUS LE PEUPLE 0.00%

CHANGER L’EUROPE 0.00%

POUR UNE AUTRE EUROPE 0.00%

PAIX ET DECROISSANCE 0.00%

ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES 0.00%

ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE 0.00%

PACE – PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS, POUR L’ARMÉE EUROPÉENNE, POUR L’EUROPE SOCIALE, POUR LA PLANÈTE ! 0.00%

PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES 0.00%

FREE PALESTINE 0.00%

POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES ! 0.00%

POUR UNE HUMANITE SOUVERAINE 0.00%

Les Trois-Bassins

Taux de participation : 23,58% (1.591 votants sur 6.748)

LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN 32.60%

LA FRANCE INSOUMISE – UNION POPULAIRE 18.46%

LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR 7.72%

BESOIN D’EUROPE 6.97%

RÉVEILLER L’EUROPE 6.56%

LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE 6.29%

EUROPE ÉCOLOGIE 6.15%

LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D’ACHAT ET POUR LA PAIX 3.83%

L’EUROPE CA SUFFIT ! 2.26%

PARTI ANIMALISTE – LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI 1.85%

ÉCOLOGIE AU CENTRE 1.78%

ALLIANCE RURALE 1.71%

LUTTE OUVRIERE – LE CAMP DES TRAVAILLEURS 1.50%

GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL 1.37%

EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE 0.55%

ESPERANTO LANGUE COMMUNE 0.34%

LA RUCHE CITOYENNE 0.07%

LIBERTÉ DÉMOCRATIQUE FRANÇAISE 0.00%

DEMOCRATIE REPRESENTATIVE 0.00%

DEFENDRE LES ENFANTS 0.00%

FRANCE LIBRE 0.00%

NON À L’UE ET À L’OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRÈS SOCIAL 0.00%

FORTERESSE EUROPE – LISTE D’UNITE NATIONALISTE 0.00%

NON ! PRENONS-NOUS EN MAINS 0.00%

« POUR LE PAIN, LA PAIX, LA LIBERTÉ ! » PRÉSENTÉE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS 0.00%

POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION ! 0.00%

NOUS LE PEUPLE 0.00%

CHANGER L’EUROPE 0.00%

POUR UNE AUTRE EUROPE 0.00%

PAIX ET DECROISSANCE 0.00%

ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES 0.00%

ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE 0.00%

PACE – PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS, POUR L’ARMÉE EUROPÉENNE, POUR L’EUROPE SOCIALE, POUR LA PLANÈTE ! 0.00%

PARTI PIRATE 0.00%

PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES 0.00%

FREE PALESTINE 0.00%

POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES ! 0.00%

POUR UNE HUMANITE SOUVERAINE 0.00%

Petite-Île

Taux de participation : 28,59% (3.163 votants sur 11.065)

LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN 38.81%

LA FRANCE INSOUMISE – UNION POPULAIRE 16.42%

BESOIN D’EUROPE 8.84%

RÉVEILLER L’EUROPE 8.14%

LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR 6.90%

EUROPE ÉCOLOGIE 4.57%

LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE 4.33%

GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL 1.98%

LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D’ACHAT ET POUR LA PAIX 1.94%

PARTI ANIMALISTE – LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI 1.94%

ÉCOLOGIE AU CENTRE 1.80%

L’EUROPE CA SUFFIT ! 1.80%

LUTTE OUVRIERE – LE CAMP DES TRAVAILLEURS 1.00%

ALLIANCE RURALE 0.90%

EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE 0.49%

ESPERANTO LANGUE COMMUNE 0.10%

PARTI PIRATE 0.03%

LIBERTÉ DÉMOCRATIQUE FRANÇAISE 0.00%

DEMOCRATIE REPRESENTATIVE 0.00%

DEFENDRE LES ENFANTS 0.00%

LA RUCHE CITOYENNE 0.00%

FRANCE LIBRE 0.00%

NON À L’UE ET À L’OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRÈS SOCIAL 0.00%

FORTERESSE EUROPE – LISTE D’UNITE NATIONALISTE 0.00%

NON ! PRENONS-NOUS EN MAINS 0.00%

« POUR LE PAIN, LA PAIX, LA LIBERTÉ ! » PRÉSENTÉE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS 0.00%

POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION ! 0.00%

NOUS LE PEUPLE 0.00%

CHANGER L’EUROPE 0.00%

POUR UNE AUTRE EUROPE 0.00%

PAIX ET DECROISSANCE 0.00%

ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES 0.00%

ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE 0.00%

PACE – PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS, POUR L’ARMÉE EUROPÉENNE, POUR L’EUROPE SOCIALE, POUR LA PLANÈTE ! 0.00%

PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES 0.00%

FREE PALESTINE 0.00%

POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES ! 0.00%

POUR UNE HUMANITE SOUVERAINE 0.00%

Saint-André

Taux de participation : 18,43% (7.712 votants sur 41.852)

LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN 39.98%

LA FRANCE INSOUMISE – UNION POPULAIRE 21.17%

BESOIN D’EUROPE 8.27%

RÉVEILLER L’EUROPE 6.25%

LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR 5.17%

LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE 3.54%

EUROPE ÉCOLOGIE 3.37%

LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D’ACHAT ET POUR LA PAIX 2.43%

GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL 1.96%

PARTI ANIMALISTE – LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI 1.67%

L’EUROPE CA SUFFIT ! 1.58%

ÉCOLOGIE AU CENTRE 1.49%

LUTTE OUVRIERE – LE CAMP DES TRAVAILLEURS 1.17%

ALLIANCE RURALE 1.01%

EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE 0.48%

FRANCE LIBRE 0.23%

ESPERANTO LANGUE COMMUNE 0.21%

LA RUCHE CITOYENNE 0.01%

ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE 0.01%

LIBERTÉ DÉMOCRATIQUE FRANÇAISE 0.00%

DEMOCRATIE REPRESENTATIVE 0.00%

DEFENDRE LES ENFANTS 0.00%

NON À L’UE ET À L’OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRÈS SOCIAL 0.00%

FORTERESSE EUROPE – LISTE D’UNITE NATIONALISTE 0.00%

NON ! PRENONS-NOUS EN MAINS 0.00%

« POUR LE PAIN, LA PAIX, LA LIBERTÉ ! » PRÉSENTÉE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS 0.00%

POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION ! 0.00%

NOUS LE PEUPLE 0.00%

CHANGER L’EUROPE 0.00%

POUR UNE AUTRE EUROPE 0.00%

PAIX ET DECROISSANCE 0.00%

ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES 0.00%

PACE – PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS, POUR L’ARMÉE EUROPÉENNE, POUR L’EUROPE SOCIALE, POUR LA PLANÈTE ! 0.00%

PARTI PIRATE 0.00%

PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES 0.00%

FREE PALESTINE 0.00%

POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES ! 0.00%

POUR UNE HUMANITE SOUVERAINE 0.00%

Saint-Benoît

Taux de participation : 21,06% (6.368 votants sur 30.233)

LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN 40.40%

LA FRANCE INSOUMISE – UNION POPULAIRE 18.67%

BESOIN D’EUROPE 7.23%

RÉVEILLER L’EUROPE 7.16%

LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR 5.48%

EUROPE ÉCOLOGIE 4.46%

LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE 3.74%

LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D’ACHAT ET POUR LA PAIX 2.27%

LUTTE OUVRIERE – LE CAMP DES TRAVAILLEURS 1.79%

ÉCOLOGIE AU CENTRE 1.74%

GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL 1.69%

PARTI ANIMALISTE – LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI 1.57%

L’EUROPE CA SUFFIT ! 1.50%

ALLIANCE RURALE 0.84%

EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE 0.53%

DEFENDRE LES ENFANTS 0.19%

PARTI PIRATE 0.19%

FRANCE LIBRE 0.17%

ESPERANTO LANGUE COMMUNE 0.07%

LA RUCHE CITOYENNE 0.01%

ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE 0.01%

ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES 0.05%

PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES 0.05%

LIBERTÉ DÉMOCRATIQUE FRANÇAISE 0.03%

CHANGER L’EUROPE 0.03%

DEMOCRATIE REPRESENTATIVE 0.02%

POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION ! 0.02%

NON À L’UE ET À L’OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRÈS SOCIAL 0.00%

FORTERESSE EUROPE – LISTE D’UNITE NATIONALISTE 0.00%

NON ! PRENONS-NOUS EN MAINS 0.00%

« POUR LE PAIN, LA PAIX, LA LIBERTÉ ! » PRÉSENTÉE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS 0.00%

NOUS LE PEUPLE 0.00%

POUR UNE AUTRE EUROPE 0.00%

PAIX ET DECROISSANCE 0.00%

PACE – PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS, POUR L’ARMÉE EUROPÉENNE, POUR L’EUROPE SOCIALE, POUR LA PLANÈTE ! 0.00%

FREE PALESTINE 0.00%

POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES ! 0.00%

POUR UNE HUMANITE SOUVERAINE 0.00%

Saint-Denis

Taux de participation : 30,67% (34.201 votants sur 111.496)

LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN 26.32%

RÉVEILLER L’EUROPE 20.41%

LA FRANCE INSOUMISE – UNION POPULAIRE 18.28%

BESOIN D’EUROPE 9.26%

LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR 5.45%

EUROPE ÉCOLOGIE 4.71%

LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE 4.49%

LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D’ACHAT ET POUR LA PAIX 2.54%

L’EUROPE CA SUFFIT ! 1.65%

PARTI ANIMALISTE – LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI 1.61%

ÉCOLOGIE AU CENTRE 1.56%

GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL 1.35%

ALLIANCE RURALE 0.72%

LUTTE OUVRIERE – LE CAMP DES TRAVAILLEURS 0.67%

EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE 0.47%

FRANCE LIBRE 0.20%

ESPERANTO LANGUE COMMUNE 0.11%

PAIX ET DECROISSANCE 0.06%

ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE 0.04%

POUR UNE AUTRE EUROPE 0.02%

ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES 0.02%

DEFENDRE LES ENFANTS 0.02%

FREE PALESTINE 0.02%

LA RUCHE CITOYENNE 0.01%

NOUS LE PEUPLE 0.01%

LIBERTÉ DÉMOCRATIQUE FRANÇAISE 0.01%

DEMOCRATIE REPRESENTATIVE 0.00%

FORTERESSE EUROPE – LISTE D’UNITE NATIONALISTE 0.00%

NON ! PRENONS-NOUS EN MAINS 0.00%

PARTI PIRATE 0.00%

PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES 0.00%

POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES ! 0.00%

NON À L’UE ET À L’OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRÈS SOCIAL 0.00%

« POUR LE PAIN, LA PAIX, LA LIBERTÉ ! » PRÉSENTÉE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS 0.00%

POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION ! 0.00%

CHANGER L’EUROPE 0.00%

PACE – PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS, POUR L’ARMÉE EUROPÉENNE, POUR L’EUROPE SOCIALE, POUR LA PLANÈTE ! 0.00%

POUR UNE HUMANITE SOUVERAINE 0.00%

Saint-Joseph

Taux de participation : 38,81% (12.505 votants sur 32.220)

LA FRANCE INSOUMISE – UNION POPULAIRE 35.25%

LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN 30.54%

RÉVEILLER L’EUROPE 6.37%

LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR 5.86%

BESOIN D’EUROPE 5.17%

EUROPE ÉCOLOGIE 3.14%

LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE 2.58%

LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D’ACHAT ET POUR LA PAIX 2.25%

PARTI ANIMALISTE – LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI 1.90%

L’EUROPE CA SUFFIT ! 1.65%

ÉCOLOGIE AU CENTRE 1.29%

GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL 1.29%

ALLIANCE RURALE 1.11%

LUTTE OUVRIERE – LE CAMP DES TRAVAILLEURS 1.00%

EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE 0.34%

ESPERANTO LANGUE COMMUNE 0.13%

FRANCE LIBRE 0.04%

ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE 0.03%

NOUS LE PEUPLE 0.02%

LA RUCHE CITOYENNE 0.01%

PARTI PIRATE 0.01%

POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES ! 0.01%

LIBERTÉ DÉMOCRATIQUE FRANÇAISE 0.00%

DEMOCRATIE REPRESENTATIVE 0.00%

DEFENDRE LES ENFANTS 0.00%

NON À L’UE ET À L’OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRÈS SOCIAL 0.00%

FORTERESSE EUROPE – LISTE D’UNITE NATIONALISTE 0.00%

NON ! PRENONS-NOUS EN MAINS 0.00%

« POUR LE PAIN, LA PAIX, LA LIBERTÉ ! » PRÉSENTÉE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS 0.00%

POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION ! 0.00%

CHANGER L’EUROPE 0.00%

PACE – PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS, POUR L’ARMÉE EUROPÉENNE, POUR L’EUROPE SOCIALE, POUR LA PLANÈTE ! 0.00%

POUR UNE HUMANITE SOUVERAINE 0.00%

Saint-Leu

Taux de participation : 23,70% (6.963 votants sur 29.383)

Saint-Louis

Taux de participation : 17,90% (8.104 votants sur 45.278)

Saint-Paul

Taux de participation : 24,07% (21.126 votants sur 87.755)

LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN 26.50%

LA FRANCE INSOUMISE – UNION POPULAIRE 19.35%

RÉVEILLER L’EUROPE 12.14%

BESOIN D’EUROPE 8.81%

EUROPE ÉCOLOGIE 7.32%

LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR 5.66%

LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE 4.83%

LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D’ACHAT ET POUR LA PAIX 3.30%

ÉCOLOGIE AU CENTRE 2.69%

GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL 2.10%

L’EUROPE CA SUFFIT ! 2.09%

PARTI ANIMALISTE – LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI 1.70%

ALLIANCE RURALE 1.07%

LUTTE OUVRIERE – LE CAMP DES TRAVAILLEURS 1.07%

EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE 0.68%

ESPERANTO LANGUE COMMUNE 0.15%

PACE – PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS, POUR L’ARMÉE EUROPÉENNE, POUR L’EUROPE SOCIALE, POUR LA PLANÈTE ! 0.09%

FRANCE LIBRE 0.03%

CHANGER L’EUROPE 0.05%

PARTI PIRATE 0.05%

DEFENDRE LES ENFANTS 0.03%

ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE 0.03%

LA RUCHE CITOYENNE 0.02%

POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION ! 0.02%

ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES 0.02%

LIBERTÉ DÉMOCRATIQUE FRANÇAISE 0.00%

DEMOCRATIE REPRESENTATIVE 0.00%

NON À L’UE ET À L’OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRÈS SOCIAL 0.00%

FORTERESSE EUROPE – LISTE D’UNITE NATIONALISTE 0.00%

NON ! PRENONS-NOUS EN MAINS 0.00%

« POUR LE PAIN, LA PAIX, LA LIBERTÉ ! » PRÉSENTÉE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS 0.00%

POUR UNE AUTRE EUROPE 0.00%

PAIX ET DECROISSANCE 0.00%

PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES 0.00%

FREE PALESTINE 0.00%

POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES ! 0.00%

POUR UNE HUMANITE SOUVERAINE 0.00%

Saint-Philippe

Taux de participation : 22,40% (1.107 votants sur 4.943)

LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN 42.02%

LA FRANCE INSOUMISE – UNION POPULAIRE 17.34%

BESOIN D’EUROPE 6.27%

LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR 5.58%

RÉVEILLER L’EUROPE 4.80%

LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE 4.51%

EUROPE ÉCOLOGIE 3.43%

LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D’ACHAT ET POUR LA PAIX 3.23%

L’EUROPE CA SUFFIT ! 1.96%

ÉCOLOGIE AU CENTRE 1.76%

PARTI ANIMALISTE – LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI 1.76%

LA RUCHE CITOYENNE 1.67%

LUTTE OUVRIERE – LE CAMP DES TRAVAILLEURS 1.67%

ALLIANCE RURALE 1.57%

GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL 1.08%

EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE 0.88%

FRANCE LIBRE 0.29%

ESPERANTO LANGUE COMMUNE 0.10%

POUR UNE HUMANITE SOUVERAINE 0.10%

LIBERTÉ DÉMOCRATIQUE FRANÇAISE 0.00%

DEMOCRATIE REPRESENTATIVE 0.00%

DEFENDRE LES ENFANTS 0.00%

NON À L’UE ET À L’OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRÈS SOCIAL 0.00%

FORTERESSE EUROPE – LISTE D’UNITE NATIONALISTE 0.00%

NON ! PRENONS-NOUS EN MAINS 0.00%

« POUR LE PAIN, LA PAIX, LA LIBERTÉ ! » PRÉSENTÉE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS 0.00%

POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION ! 0.00%

NOUS LE PEUPLE 0.00%

CHANGER L’EUROPE 0.00%

POUR UNE AUTRE EUROPE 0.00%

PAIX ET DECROISSANCE 0.00%

ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES 0.00%

ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE 0.00%

PACE – PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS, POUR L’ARMÉE EUROPÉENNE, POUR L’EUROPE SOCIALE, POUR LA PLANÈTE ! 0.00%

PARTI PIRATE 0.00%

PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES 0.00%

FREE PALESTINE 0.00%

POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES ! 0.00%

Saint-Pierre

Taux de participation : 28,37% (19.406 votants sur 68.409)

LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN 26.65%

LA FRANCE INSOUMISE – UNION POPULAIRE 21.31%

RÉVEILLER L’EUROPE 11.05%

BESOIN D’EUROPE 10.81%

EUROPE ÉCOLOGIE 6.67%

LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR 5.84%

LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE 4.82%

LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D’ACHAT ET POUR LA PAIX 2.86%

ÉCOLOGIE AU CENTRE 2.11%

PARTI ANIMALISTE – LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI 1.87%

L’EUROPE CA SUFFIT ! 1.71%

GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL 1.35%

ALLIANCE RURALE 1.14%

LUTTE OUVRIERE – LE CAMP DES TRAVAILLEURS 0.83%

EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE 0.53%

ESPERANTO LANGUE COMMUNE 0.14%

ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES 0.05%

ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE 0.05%

FRANCE LIBRE 0.04%

DEMOCRATIE REPRESENTATIVE 0.02%

NON À L’UE ET À L’OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRÈS SOCIAL 0.02%

PARTI PIRATE 0.02%

DEFENDRE LES ENFANTS 0.02%

LIBERTÉ DÉMOCRATIQUE FRANÇAISE 0.01%

CHANGER L’EUROPE 0.01%

PACE – PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS, POUR L’ARMÉE EUROPÉENNE, POUR L’EUROPE SOCIALE, POUR LA PLANÈTE ! 0.01%

PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES 0.01%

FREE PALESTINE 0.01%

« POUR LE PAIN, LA PAIX, LA LIBERTÉ ! » PRÉSENTÉE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS 0.01%

POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION ! 0.01%

NOUS LE PEUPLE 0.01%

POUR UNE AUTRE EUROPE 0.01%

POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES ! 0.01%

POUR UNE HUMANITE SOUVERAINE 0.01%

LA RUCHE CITOYENNE 0.00%

FORTERESSE EUROPE – LISTE D’UNITE NATIONALISTE 0.00%

NON ! PRENONS-NOUS EN MAINS 0.00%

PAIX ET DECROISSANCE 0.00%

Sainte-Marie

Taux de participation : 24,75% (6.795 votants sur 27.450)

LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN 29.80%

LA FRANCE INSOUMISE – UNION POPULAIRE 19.30%

LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE 10.48%

BESOIN D’EUROPE 8.21%

RÉVEILLER L’EUROPE 7.80%

EUROPE ÉCOLOGIE 6.32%

LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR 5.57%

LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D’ACHAT ET POUR LA PAIX 2.94%

PARTI ANIMALISTE – LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI 2.00%

ÉCOLOGIE AU CENTRE 1.73%

L’EUROPE CA SUFFIT ! 1.70%

GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL 1.63%

ALLIANCE RURALE 1.14%

LUTTE OUVRIERE – LE CAMP DES TRAVAILLEURS 1.02%

EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE 0.45%

ESPERANTO LANGUE COMMUNE 0.14%

NON ! PRENONS-NOUS EN MAINS 0.03%

FRANCE LIBRE 0.02%

DEMOCRATIE REPRESENTATIVE 0.01%

NON À L’UE ET À L’OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRÈS SOCIAL 0.01%

PAIX ET DECROISSANCE 0.01%

PARTI PIRATE 0.01%

FREE PALESTINE 0.01%

« POUR LE PAIN, LA PAIX, LA LIBERTÉ ! » PRÉSENTÉE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS 0.01%

POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION ! 0.01%

NOUS LE PEUPLE 0.01%

POUR UNE AUTRE EUROPE 0.01%

POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES ! 0.01%

POUR UNE HUMANITE SOUVERAINE 0.01%

LA RUCHE CITOYENNE 0.00%

FORTERESSE EUROPE – LISTE D’UNITE NATIONALISTE 0.00%

PAIX ET DECROISSANCE 0.00%

Sainte-Rose

Taux de participation : 41,10% (2.383 votants sur 5.798)

BESOIN D’EUROPE 46.83%

LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN 26.63%

LA FRANCE INSOUMISE – UNION POPULAIRE 8.98%

LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR 3.55%

RÉVEILLER L’EUROPE 4.80%

LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE 4.51%

EUROPE ÉCOLOGIE 3.43%

LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D’ACHAT ET POUR LA PAIX 3.23%

L’EUROPE CA SUFFIT ! 1.96%

ÉCOLOGIE AU CENTRE 1.76%

PARTI ANIMALISTE – LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI 2.10%

LA RUCHE CITOYENNE 1.67%

LUTTE OUVRIERE – LE CAMP DES TRAVAILLEURS 1.67%

ALLIANCE RURALE 1.57%

GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL 1.08%

EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE 0.88%

FRANCE LIBRE 0.29%

ESPERANTO LANGUE COMMUNE 0.10%

NON À L’UE ET À L’OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRÈS SOCIAL 0.09%

ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE 0.08%

DEFENDRE LES ENFANTS 0.06%

LA RUCHE CITOYENNE 0.05%

DEMOCRATIE REPRESENTATIVE 0.03%

NOUS LE PEUPLE 0.03%

« POUR LE PAIN, LA PAIX, LA LIBERTÉ ! » PRÉSENTÉE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS 0.02%

CHANGER L’EUROPE 0.02%

POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES ! 0.01%

POUR UNE HUMANITE SOUVERAINE 0.01%

LIBERTÉ DÉMOCRATIQUE FRANÇAISE 0.00%

NON ! PRENONS-NOUS EN MAINS 0.00%

POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION ! 0.00%

POUR UNE AUTRE EUROPE 0.00%

PAIX ET DECROISSANCE 0.00%

ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES 0.00%

PACE – PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS, POUR L’ARMÉE EUROPÉENNE, POUR L’EUROPE SOCIALE, POUR LA PLANÈTE ! 0.00%

PARTI PIRATE 0.00%

PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES 0.00%

FREE PALESTINE 0.00%

Sainte-Suzanne

Taux de participation : 26,53% (5.202 votants sur 19.610)

LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN 29.84%

GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL 23.09%

LA FRANCE INSOUMISE – UNION POPULAIRE 13.37%

BESOIN D’EUROPE 5.78%

RÉVEILLER L’EUROPE 5.57%

LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR 5.06%

LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE 4.51%

EUROPE ÉCOLOGIE 3.33%

LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D’ACHAT ET POUR LA PAIX 2.43%

ÉCOLOGIE AU CENTRE 1.71%

PARTI ANIMALISTE – LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI 1.69%

L’EUROPE CA SUFFIT ! 1.95%

GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL 1.78%

ALLIANCE RURALE 1.20%

LUTTE OUVRIERE – LE CAMP DES TRAVAILLEURS 0.86%

EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE 0.53%

FORTERESSE EUROPE – LISTE D’UNITE NATIONALISTE 0.22%

FRANCE LIBRE 0.19%

ESPERANTO LANGUE COMMUNE 0.14%

NON À L’UE ET À L’OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRÈS SOCIAL 0.09%

ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE 0.08%

DEFENDRE LES ENFANTS 0.06%

LA RUCHE CITOYENNE 0.05%

DEMOCRATIE REPRESENTATIVE 0.03%

NOUS LE PEUPLE 0.03%

« POUR LE PAIN, LA PAIX, LA LIBERTÉ ! » PRÉSENTÉE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS 0.02%

CHANGER L’EUROPE 0.02%

POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES ! 0.01%

POUR UNE HUMANITE SOUVERAINE 0.01%

LIBERTÉ DÉMOCRATIQUE FRANÇAISE 0.00%

NON ! PRENONS-NOUS EN MAINS 0.00%

POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION ! 0.00%

POUR UNE AUTRE EUROPE 0.00%

PAIX ET DECROISSANCE 0.00%

ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES 0.00%

PACE – PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS, POUR L’ARMÉE EUROPÉENNE, POUR L’EUROPE SOCIALE, POUR LA PLANÈTE ! 0.00%

PARTI PIRATE 0.00%

PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES 0.00%

FREE PALESTINE 0.00%

POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES ! 0.00%

POUR UNE HUMANITE SOUVERAINE 0.00%

Salazie

Taux de participation : 19,21% (1.203 votants sur 6.262)

LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN 45.94%

LA FRANCE INSOUMISE – UNION POPULAIRE 16.34%

BESOIN D’EUROPE 9.63%

LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR 6.36%

LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE 4.77%

RÉVEILLER L’EUROPE 3.27%

EUROPE ÉCOLOGIE 2.56%

LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D’ACHAT ET POUR LA PAIX 2.30%

ALLIANCE RURALE 1.68%

ÉCOLOGIE AU CENTRE 1.41%

GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL 1.33%

L’EUROPE CA SUFFIT ! 1.27%

PARTI ANIMALISTE – LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI 1.06%

LUTTE OUVRIERE – LE CAMP DES TRAVAILLEURS 0.97%

EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE 0.62%

ESPERANTO LANGUE COMMUNE 0.27%

FRANCE LIBRE 0.25%

NON À L’UE ET À L’OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRÈS SOCIAL 0.25%

ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE 0.08%

PAIX ET DECROISSANCE 0.10%

LA RUCHE CITOYENNE 0.09%

NON ! PRENONS-NOUS EN MAINS 0.04%

CHANGER L’EUROPE 0.02%

POUR UNE AUTRE EUROPE 0.02%

PARTI PIRATE 0.02%

LIBERTÉ DÉMOCRATIQUE FRANÇAISE 0.00%

DEMOCRATIE REPRESENTATIVE 0.00%

DEFENDRE LES ENFANTS 0.00%

FORTERESSE EUROPE – LISTE D’UNITE NATIONALISTE 0.00%

« POUR LE PAIN, LA PAIX, LA LIBERTÉ ! » PRÉSENTÉE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS 0.00%

POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION ! 0.00%

NOUS LE PEUPLE 0.00%

ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES 0.00%

PACE – PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS, POUR L’ARMÉE EUROPÉENNE, POUR L’EUROPE SOCIALE, POUR LA PLANÈTE ! 0.00%

PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES 0.00%

FREE PALESTINE 0.00%

POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES ! 0.00%

POUR UNE HUMANITE SOUVERAINE 0.00%