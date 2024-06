Un rassemblement pour contenir le Rassemblement

Placé deuxième sur la liste Aubry, son élection ne faisait guère de doute. Younous Omarjee est réélu député européen sans effusion de joie. La faute à "l’inquiétude" sans cesse grandissante que constitue la "percée" du RN. Alors qu'elle invitait déjà à un "rassemblement des forces de progrès" à l'horizon des municipales et de la présidentielle, Huguette Bello n'imaginait pas qu'une dissolution viendrait accélérer le calendrier électoral.

Avec 20%, il réalise localement le meilleur score des Insoumis à l’échelle nationale, selon ses données. Younous Omarjee conserve son siège à Strasbourg mais c’est l’inquiétude que représente la percée du Rassemblement national qui se lit sur son visage ainsi que dans le discours d’Huguette Bello ce dimanche soir à Saint-Paul.

À La Réunion plutôt qu’à Paris avec ses futurs collègues européens Insoumis, Younous Omarjee a composté « le quatrième scrutin d’affilée où les Réunionnais placent le PLR comme première force politique à La Réunion », le traduit ainsi Huguette Bello, gagnante elle aussi ce dimanche 9 juin du fait de sa présence symbolique en dernière position de la liste LFI aux européennes.

« Ce résultat montre l’attachement des Réunionnaises et des Réunionnais aux valeurs de justice sociale et de progrès que nous défendons avec cohérence et conviction depuis de nombreuses années », fait remarquer Huguette Bello avant de refermer bien vite la parenthèse de la victoire. Il faut dire qu’à l’échelle nationale, c’est le score de 31% de la liste Bardella qui fait grand bruit. Un bruit dont l’écho se fait entendre localement aussi puisque le Rassemblement national maintient son score de 2019 à 31%. Aussi.

La joie de Younous Omarjee tempérée par la percée RN

La présidente de Région voit dans « la montée, la percée de l’extrême droite tant au niveau local qu’au niveau national, la conséquence d’une colère que les Réunionnais ont voulu exprimer et non le partage des valeurs véhiculées pendant toutes ces années par ce parti aux relents nauséabonds ».

En tant que député assidu depuis 2012, Younous Omarjee a un regard tout aussi catégorique sur le travail des élus de Marine Le Pen à Strasbourg. « Les députés RN ne peuvent pas faire prospérer quoi que ce soit dans le parlement européen. Ce sont des voix qui sont perdues pendant cinq ans. Ce n’est pas la première fois que le RN réalise un score aussi important pour les européennes, et qu’est-ce qui s’est passé pendant cinq ans, qu’est-ce qu’ils ont fait pour les Outre-mer, qu’est-ce qu’ils ont fait pour la France, qu’est-ce qu’ils ont apporté comme résultat ? Rien, zéro, donc ça ne va pas changer », en est-il convaincu.

Au milieu du raz-de-marée frontiste, des motifs de satisfaction existent toutefois. La Liste Manon Aubry sort en tête à Saint-Joseph et au Port, ce qui a le mérite de briser l’uniformité de 2019 lorsque les électeurs des 24 communes avaient voté d’un seul tenant RN.

« Nous sortons en tête en Martinique, nous progressons en Guyane, en Guadeloupe et nous progressons en nombre de voix à l’île de La Réunion », s’en félicite le toujours député Omarjee qui aura « le plaisir » d’accueillir sa collègue Rima Hassan. « Pour la première fois, une Franco-Palestinienne siégera au sein de cette assemblée. Elle pourra porter la voix de la paix, de la justice, des valeurs que nous défendons », s’en réjouit-il à trois jours de l’installation du nouveau parlement.

Alors que la dissolution de l’Assemblée ne traversait même pas l’esprit de Younous Omarjee et d’Huguette Bello quelques minutes après les premières estimations, la fondatrice du PLR voyait plus loin. « D’autres échéances nous attendent ces prochaines années, je pense notamment aux municipales, à la présidentielle. Les Réunionnais peuvent compter sur notre engagement. Nous lançons un appel à l’union populaire, à l’union des forces de progrès, seul ce rassemblement pourra contenir la montée de l’extrême droite ici à La Réunion et sur le territoire de la France hexagonale », affirme Huguette Bello qui devra finalement mener ses troupes à livrer une nouvelle bataille cette année.