Peu avant la tenue du conseil municipal ce jeudi soir, Joé Bédier a fait un point sur la situation budgétaire de la commune de Saint-André. Entouré de son adjoint Jean-Marc Péquin, il a salué la gestion « en bon père de famille » de la commune, qui dégage un excédent de 12,5 millions d’euros. « Si on écoutait les uns et les autres, on ne ferait pas un an de mandat », glisse le maire de Saint-André, qui compte bien maintenir le cap sur les investissements prévus.