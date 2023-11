Échanges tendus entre Patrice Selly et les employés de la SPL Estival

Le ton est monté devant la Cirest ce mercredi au terme d’une réunion des maires de l’intercommunalité sur l’avenir de la SPL Estival placée en redressement judiciaire. Patrice Selly a pris la parole : « On a décidé le maintien de la SPL Estival et on a rejeté la liquidation. L’objectif de tous les élus est de maintenir l’activité et pour pouvoir le faire, il y a des mesures à prendre. Ce soir, la Cirest a décidé de faire un effort financier extraordinaire de plus de 1,1 million d’euros en 2024 pour permettre de sauvegarder l’activité. »

Patrice Selly a par la suite expliqué que le PSE (Plan de sauvegarde de l’emploi) sera discuté lors du prochain CSE (Comité social et économique) de la SPL Estival le 27 novembre prochain. « J’appelle les nouveaux élus du CSE pour éventuellement amender, modifier, améliorer les mesures du PSE« , a déclaré le président de la Cirest.Une demande qui a provoqué la colère des grévistes qui ont scandé « Non au PSE » ! Des cris s’en sont suivis mais aussi des insultes : « Volèr ! Mentèr ! Corrompu ! Vendu ! »

Au terme des échanges tendus, les gendarmes ont escorté les élus hors du parking de la Cirest et ont assuré leur sécurité pendant qu’ils traversaient en voiture le piquet de grève.