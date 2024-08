Cannes : Les agriculteurs veulent “être payés dignement”

Réunis ce mercredi à la préfecture, les syndicats agricoles doivent échanger avec Jérôme Filippini sur les difficultés de la campagne sucrière en cours. Les planteurs pointent des difficultés financières de plus en plus lourdes et le sentiment de ne pas être rémunérés à la juste valeur de leur travail.

Outre la dureté du métier, les difficultés financières pèsent de plus en plus lourdement sur leur quotidien, clament tour à tour les syndicats agricoles de l’île qui ont obtenu une nouvelle rencontre avec le préfet ce mercredi matin. Tous demandent une révision du revenu des planteurs, qui se sentent « pris à la gorge« .

Parmi eux, Sandrine, femme d’agriculteur depuis plus de 20 ans, agricultrice en canne à son tour depuis 2019, dit avoir vu les conditions de vie des agriculteurs drastiquement diminuer au fil des années. “On veut juste être payés dignement pour le travail que l’on fait et ne plus être redevable à l’usine en fin d’année. (…) Si l’on est entendu par l’État, si l’on rouvre la convention canne, on pourra trouver des solutions, sinon, ça va être compliqué”, explique-t-elle. Comme nombre de ses voisins, l’agricultrice a décidé de se diversifier pour tenter d’amortir les coups durs à venir.

Les aides exceptionnelles pour soutenir la trésorerie des exploitants permettaient jusqu’ici d’amortir les effets des campagnes difficiles, mais qui d’après les agriculteurs, ne suffisent plus. Représentant la plus grosse part d’aides publiques allouée au secteur agricole peï, industriel compris, soit 48% des aides publiques toutes filières agricoles confondues, l’enveloppe s’élevait à 155 millions d’euros en 2022 (chiffres DAAF 2023).