Vigicrues : La rivière d’Abord placée en vigilance Jaune

Le grand enjeu de ce 21ème siècle est la montée des populismes. Face à elle, et aux tentatives d’expansion de l’extrême droite sur le sol réunionnais, le PLR tire la sonnette d’alarme et invite chacune et chacun à se rappeler de l’héritage laissé par la haine et la peur. La lutte contre le national populisme est un véritable enjeu mondial pour les droits et les libertés, et le PLR n’aura de cesse de la mener.