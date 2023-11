Unité contre la violence : Le lycée Patu de Rosemont en grève pour dénoncer les problèmes croissants

Aujourd’hui, plus de 60 enseignants du lycée Patu de Rosemont ont déclenché une grève, déterminés à mettre en lumière les violences qui gangrènent le quotidien de notre établissement.

Les enseignants de Patu, confrontés à une recrudescence d’incidents, expriment leur frustration face à la réalité de leur environnement de travail. Parmi les récents incidents, citons :

Un élève surpris en train d’adopter des comportements inappropriés en présence d’un personnel.

Une enseignante victime d’agressions verbales et physiques.

Menace d’un élève de vandaliser la voiture d’un enseignant.

Des élèves sous l’effet de substances illicites.

Défiance envers l’autorité de l’enseignant.

Une première réunion a eu lieu ce matin avec des représentants du rectorat, les membres de l’intersyndicale et la direction de l’établissement. Cependant, les solutions proposées ont été jugées insatisfaisantes, conduisant à une seconde réunion dans l’après-midi pour discuter de mesures plus adéquates et substantielles en vue d’assurer un environnement d’apprentissage sécurisé pour tous.

L’intersyndicale a obtenu un échéancier pour la mise en place des solutions retenues, comprenant :

Différents protocoles de la vie scolaire visant à adapter le règlement intérieur à la situation grave du lycée Patu.

Une amélioration de la communication entre les différents services pour apporter des solutions plus efficaces.

Une application plus stricte du règlement intérieur actuel.

Des moyens supplémentaires demandés au rectorat (2 AED et 2,5 assistants pédagogiques).

Mise en place d’espaces de travail et de discussion pour accompagner les élèves perturbateurs, intégrant des programmes axés sur les valeurs.

Bien que des avancées aient été obtenues, il est essentiel de rester vigilants quant à la concrétisation des promesses faites. Les enseignants du lycée Patu demeurent mobilisés, conscient du besoin de garantir un environnement propice à l’apprentissage et à la sécurité de tous les membres de la communauté éducative.