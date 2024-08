Témoignage : L’ascenseur chute du 3e étage avec un gramoune à l’intérieur

En février dernier, M.Joséphine, locataire de 77 ans, a été victime d’une chute depuis le troisième étage de l’ascenseur de son immeuble de Sainte-Marie. Il s’agit d’une résidence senior de la SIDR qui abrite 56 foyers dédiés aux gramounes.

Ce jour-là, le septuagénaire emprunte l’ascenseur pour rentrer chez lui au dernier étage de l’immeuble occupé par des personnes âgées. L’appareil dysfonctionne et va d’abord taper le plafond avant de redescendre à toute vitesse. M.Josephine s’accroche aux mains courantes et parvient à s’échapper, les vertèbres endommagées.

L’homme qui marchait très bien avant cet incident, souffre depuis d’une douleur vive au dos et dans tout le corps et se déplace à l’aide d’une canne.

M.Joséphine déplore un manque de considération du bailleur, qui ne serait, selon lui, “même pas venu me voir”.

L’ascenseur a été réparé quelques jours après la chute du gramoune. Le locataire lance : “Mais ici, une bonne partie des personnes âgées et handicapées ne prennent plus l’ascenseur, ils préfèrent encore prendre les escaliers. On n’a pas seulement besoin que ça soit réparé. On a besoin d’un contrôle et de réparations.”

Le locataire a déposé une plainte à l’encontre de la SIDR.

« Une mise en sécurité automatique »

Contactée, la SIDR indique que la redescente de l’ascenseur jusqu’au rez-de-chaussée est due à une mise en sécurité automatique de la machine en raison d’un défaut, une manœuvre qui survient en raison d’un problème technique quelconque. Les contrôles techniques ont été réalisés sur l’appareil, assure le bailleur.

Concernant les propos du locataire, la SIDR conteste et déclare qu’une « association de locataires sur place a fait la médiation avec le locataire et a fait le lien avec la société. Elle a participé aux démarches assurantielles. Le gardien d’immeuble sur place a vu plusieurs fois le locataire. Aussi, l’ascensoriste a s’est entretenu avec le locataire au sujet de l’incident”.