SPL Estival : Patrice Selly rappelle sa volonté de sauver la société

« Il faut sauver le soldat SPL Estival « . Tel est en substance le message qu’a voulu faire passer la Cirest, vendredi après-midi, à l’occasion du conseil d’administration au sujet duquel l’intersyndicale UR974 – FO – CGTR avait saisi la Direction du travail, en réclamant notamment d‘avoir accès aux documents en lien avec l’ordre du jour.

L’agenda portait sur la présentation du projet de compte prévisionnel d’exploitation (CPE) pour 2025, sans que les élus du CSE n’aient pu avoir accès aux comptes du dernier exercice. Du côté de la Cirest, on fait valoir qu’il ne s’agissait que d’une ébauche du prévisionnel de 2025, dans l’attente de la certification des comptes de 2023, et que tous les documents comptables seront envoyés aux élus du CSE une fois qu’ils auront été finalisés.

Négociations en vue sur le rattrapage du point d’indice

De fait, le compte prévisionnel d‘exploitation n’a pas été voté, mais simplement présenté pour avis. L’ancien contrat de délégation de service public avec la SPL Estival a été résilié et l’intercommunalité indique avoir fait parvenir son courrier de demande d’une nouvelle offre à la société publique locale, en vue de la signature d’un nouveau contrat. Cette procédure aurait été dictée par l’impossibilité de verser les 3,8 millions d’euros d’aides sur 10 ans annoncés lors du dernier conseil communautaire.

Alors que les syndicats s’alarment d’une possible liquidation de la SPL lors de son prochain passage devant le tribunal de commerce le 28 août, Patrice Selly a tenu à rappeler son indéfectible volonté de sauver la société, attestée selon lui notamment par l’attribution d’aides financières supplémentaires. Pour la Cirest, le rattrapage du point d’indice national des salariés, même s’il est dû, apparaît incompatible avec l’objectif de survie de la SPL Estival. Sur ce dossier, l’intercommunalité semble désormais envisager la voie de la négociation avec les syndicats.

En attendant, pour le porte-parole UR974 de l’intersyndicale Eric Talassia, le compte n’y est pas. « On ne nous a remis aucun document, ils ont projeté sur un écran des tableaux du CEP en disant que c’était une ébauche. On pouvait difficilement distinguer les données, la directrice a évoqué quelques chiffres et ils ont juste dit que quand ce sera fini, ils donneront tout », rapporte le syndicaliste et responsable d’exploitation à la Sodiac, pas convaincu.