Sainte-Marie : Richard Nirlo ne veut pas de déchets ultimes dans la commune

Communiqué de la mairie de Sainte-Marie

Le conseil municipal refuse l’installation du projet de centre d’enfouissement sur le territoire de Sainte-Marie.

Avant d’entamer ce dernier conseil municipal de l’année 2023, le maire de Sainte-Marie a donné lecture d’une motion, « relative à la création d’un centre d’enfouissement de déchets ultimes sur le territoire de la commune » évoqué par le syndicat mixte SYDNE, qui réunit la CINOR et la CIREST.

« Le conseil municipal a pris connaissance par voie de presse de l’identification du site de Beaufonds » énonce la motion. Le texte relève que « les nécessités imposées par la problématique du traitement des déchets » doivent « se conjuguer avec la préservation du patrimoine environnemental dont la commune de Sainte-Marie constitue un fleuron« . Un « équilibre difficile » dont la recherche implique une « nécessaire solidarité entre les territoires » note la motion.

« Sainte-Marie fait sa part«

Celle-ci rappelle que « la CINOR et les communes de Sainte-Marie et de Sainte-Suzanne prennent leur juste part de cet effort« . Ainsi, Richard Nirlo propose que « le conseil municipal refuse l’installation du projet de centre d’enfouissement sur le territoire de Sainte-Marie » et appelle « à une juste répartition de l’effort entre les territoires de la CINOR et de la CIREST« . Soumise au vote, la motion a été adoptée à l’unanimité.