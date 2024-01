Saint-Louis : “Il faut tirer des leçons de ces épisodes de fortes pluies”

Les recherches ont repris ce mercredi matin et son corps a finalement été retrouvé. Hier, un homme a été emporté par les flots alors qu’il tentait de traverser le radier des trois ravines. Il s’agit du deuxième drame à Saint-Louis en quelques jours après la découverte du corps sans vie du jeune médecin remplaçant dans la ravine Casimir. “Dès lors qu’il y a des intempéries, il ne faut pas prendre de risques, ne pas se mettre en danger et ne pas traverser de radiers, que ce soit en voiture, à pied ou en deux-roues”, martèle la maire de Saint-Louis, Juliana M’Doihoma, qui avec ses services accompagne “humainement” la famille du piéton emporté hier.

Sur le plan matériel, les infrastructures ont subi d’importants dégâts. Un premier chiffre (datant de lundi) de trois millions d’euros de travaux a déjà été estimé par la ville, valant uniquement pour le bâti scolaire. “Il y a énormément d’axes routiers qui ont souffert “, indique l’édile. Le chiffrage est en cours et se fait en lien avec les autres collectivités.

La mairie vient également en soutien des familles qui se trouvent dans des situations difficiles, souligne Juliana M’Doihoma. “Inondations, coulées de boue, glissements de terrain… il faut prioriser les interventions avec l’aide du service technique du CCAS”.

« Le changement climatique est devenu une réalité »

Ce mardi, les cours d’eau dans le sud ont rapidement gonflé sur des sols déjà saturés par les épisodes successifs de fortes pluies. “Le changement climatique est devenu une réalité. On l’a vu avec la chaleur et désormais la pluie. Cela nécessite que l’on s’adapte et que l’on fasse de la vie humaine une priorité. Il y a un volet stratégique. Il faut tirer les leçons de ces épisodes de fortes pluies et se projeter différemment dans les mois et les années à venir”. Si les travaux de franchissement des Trois ravines devraient commencer cette année, des radiers qui n’ont pas coulé depuis une cinquantaine d’années ont été submergés, pointe Juliana M’Doihoma.

À Saint-Louis, selon la maire, il s’agit “en plus de rattraper tout le retard pris dans l’aménagement du territoire. Ce n’est pas politique mais factuel”, précise-t-elle. La gestion des eaux pluviales est aussi un dossier sur lequel les élus doivent se pencher. “Nous sommes en pleine révision de de PLU, ça tombe bien. Nous devrons inclure certaines mesures”, prévient la première magistrate de la ville.