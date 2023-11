Prison ferme pour deux employés municipaux en possession de 17 kilos de zamal

Quelle ne fut pas la surprise de Jean M. et de Hugues S., lorsqu’ils ont vu débarquer les gendarmes le 18 novembre dernier. Les deux se connaissent bien et sont amis, et de ce fait, se font confiance. C’est à ce titre que Hugues S. demande à son dalon de lui garder quatre sacs de sport, car il est au travail et ne peut pas les emmener chez lui. Il accepte sans discuter. Lorsque que le dalon arrive avec les sacs dans le coffre de sa voiture, une voisine se délecte du spectacle offert par les deux hommes. Elle observe des branches de zamal qui débordent de partout. Sans réfléchir, elle contacte la gendarmerie de Sainte-Marie qui débarque dans la foulée. Les forces de l’ordre interpellent les deux dalons au domicile de Jean M. en possession de presque 17 kilos de zamal, 300 grammes de poudre blanche non identifiée et trois flacons de liquide qui proviennent de Chine.

Les deux hommes sont placés en garde à vue où ils reconnaissent les faits de détention et de transport. En parallèle, les perquisitions menées par les militaires ont porté leurs fruits puisque 26 pieds de zamal sont trouvés chez Hugues S., 25 chez sa mère et 8 chez Jean M., qui pour sa part est un consommateur.

Jugés ce vendredi dans le cadre de la comparution immédiate, les prévenus apportent des explications, laissant le tribunal perplexe. Hugues S. a accepté de garder les sacs pour un ami mauricien et, alors qu’il était au travail, les a déposés chez son ami Jean M. qui a accepté de les garder. « On n’a pas trafiqué, on a juste gardé les sacs« , expliquent les prévenus tous deux employés à la mairie de Sainte-Marie. La marchandise représente une valeur de revente de 116.500 euros, calculée sur la base de 8 euros le gramme.

Le parquet ne croit absolument pas à cette histoire de service rendu, en attestent les réquisitions : « Nous ne sommes pas dans un service rendu. Il y a une complicité et une co-action. Ils participent en étant des maillons d’un trafic de stupéfiants« . Le parquet requiert une peine de 1 an de prison dont 6 mois de sursis probatoire assortis d’un maintien en détention. Les défenses s’accordent sur un point : « On n’a rien pu démontrer à cause du choix de la comparution immédiate. Ils ont voulu rendre service, il n’y a pas d’autres explications« , plaident les robes noires qui obtiennent, au final, 1 an de prison ferme aménagé pour leurs deux clients.