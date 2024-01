Musique : Les tubes de l’été à La Réunion

Les artistes de l’île ont multiplié les sorties pour rythmer les vacances des Réunionnais entre décembre et janvier. Quels ont été les tubes de l’été austral ? Quelles ont les plus grandes surprises ? Zinfos974 vous livre une sélection musicale, retardée par le passage du cyclone Belal.

Des dizaines de nouvelles chansons dévoilées à travers des clips ont été publiées sur les plateformes de streaming à La Réunion depuis le début du mois de décembre.

Beaucoup ont été remarquées et écoutées, mais certaines d’entre elles ont particulièrement plus touché les vacanciers. On commence donc avec le Top des clips les plus visionnés durant la trêve estivale.

Le Top 5

C’est une collaboration entre cousins qui domine. Et c’est d’ailleurs ce qui peut expliquer une telle popularité de la chanson : une alliance entre un grand groupe mauricien et un artiste réunionnais très apprécié. Un million de vues pour Ote Bondye de The Prophecy et Pix’L.

C’est incontestablement la chanson des vacances d’été. Maiko a misé dans le mille avec “Madame”. Encore une production de VJ Awax couronnée de succès. Un million de vues aussi pour cette déclaration d’amour.

Une autre collaboration qui s’est révélée payante, celle entre DJ MKY, Micka, Niito et Biloot. Le troisième membre de New Generation, plus discret que ses deux anciens acolytes semble cependant bien choisir ses projets. Près de 500.000 vues pour “Koi fé bébé”.

Elle reste l’une des plus belles découvertes musicales des dernières années. Léa Churros, qui est sans conteste l’une des personnalités préférées des Réunionnais, a accordé à G-Wins son premier duo. “Vivre ou pardonner” s’approche du demi-million de vues, aidé aussi par la performance de Marion Marimoutou, Miss Réunion 2022, dans le clip.

Le barde des séparations amoureuses a su toucher à nouveau le cœur des Réunionnais avec son deuxième tube en seulement quelques mois. Guy pose une question que tout le monde se pose un jour où l’autre même si la réponse est souvent évidente : “Pourquoi j’ai mal ?”

Le séga, style musical de l’été

Les ségatiers ont été très prolifiques durant les vacances scolaire. Morgan a fait son tchao pantin.

Clara a, elle, inauguré une nouvelle ère dans sa carrière musicale. La princesse du séga révèle petit à petit de nouvelles facettes à sa personnalité.

Olivier Brique a de son côté fait danser même le préfet et la maire de Saint-Denis sur Patati Patata. Un clip qui avait offert une entrée royale bien méritée à Clara et un nouveau caméo à Gaïa Elsey.

Les autres sorties

À seulement 16 ans, Kvnn, a emballé TikTok mais a eu un peu moins de succès sur les plateformes de streaming plus traditionnelles. Il dépasse tout de même les 170.000 vues pour son tout premier clip.

Dimix Staya a eu la même idée que Maïko. “Demoiselle” a fait parler, mais un peu moins que “Madame”.

Liljooe a proposé à son public “Tellement doux” avec l’aide de l’ultra-populaire instagrammeuse Mixxelia.

Sa moitié, Klowdy, a dévoilé de son côté “Mieux que ça”.

Secteur 410 a confirmé son retour avec “Nout’Kiltir”.

Kaf Malbar sur un riddim endiablé.

Missty chante encore et toujours l’amour.

Kafmaron sur le santyé lamour.

DJ Yaya et Tipay chantent le désamour.

L’hommage de Guimzy à Futur Crew.

Loana, la nouvelle « étoile kreol » de MIKL.

Les autres nouveautés musicales :