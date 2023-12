Clara, figurante de choc dans le clip d’Olivier Brique

L’été arrive et les notes de séga résonnent déjà au loin, sous les kiosques de La Réunion. Olivier Brique, l’un des pourvoyeurs d’ambiance les plus prisés des pique-niques, dévoile son nouveau projet : « Patati Patata ». Ce nouveau séga utilise une recette qui a fait ses preuves au fil des années et qui fonctionne toujours : dénoncer les ladilafés et commérages sur un rythme entraînant.

Dans un clip très imagé et où les figurants appuient le discours du chanteur à travers des saynètes humoristiques, une invitée surprise fait une entrée royale au milieu de la vidéo. La princesse du Séga, Clara, prend part à la fête de la KDM Family à Salazie.

Le clip de « Patati Patata » regorge de figurants de renom comme la chanteuse Gaïa L.C ou encore la candidate de Miss Réunion 2023, Maëva Chan-Wing-Yen mais aussi Miss Salazie, Gwendoline Laup et Marion Moutoussamy, première dauphine de Miss Excellence Réunion 2022, notamment.