Tube de l’été : Dimix Staya lance les hostilités

La période estivale arrive à grands pas et les artistes réunionnais vont dévoiler leurs projets musicaux pour accompagner les Réunionnais pendant les vacances. Le premier chanteur installé dans le paysage musical réunionnais à sortir l'artillerie lourde est Dimix Staya.

Dimix Staya et sa danseuse @kmi.gdn (qui a déjà figuré dans « Dingue » de WizDom, Tatane et DJ Mimi ainsi que dans « Mové Tan » de BB’G cette année) sont les seuls protagonistes du clip réalisé par Tony Boyer qui a créé un univers floral et coloré sur la production du Kartel Prod.

« Demoiselle » est le premier candidat au tube de l’été austral à La Réunion :