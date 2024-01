Klowdy mérite mieux que ça en 2024

L’association Shark Citizen vient de clore son projet SAURA (Sensibilisation et Acquisition de données sur les captURes à la côte de requins

mArteau juvéniles et de requins de récif à La Réunion), révélant des données alarmantes sur la pêche des requins de récif et marteaux à La Réunion. Une méconnaissance de la réglementation et des espèces ainsi que l’utilisation d’engins de pêche non sélectifs mettent en danger ces espèces vulnérables. Les résultats de cette étude soulignent l’urgence d’agir pour protéger ces habitants marins, avec des implications notables pour la préservation de l’écosystème local.