Kvnn, le chanteur cafriplainois de 16 ans qui crée la sensation

La Plaine des Cafres a son crooner, Kvnn a son banger

Kvnn a 16 ans et vient de sortir en début de semaine sa première chanson. « Dernière chance » est le projet inaugural du jeune venu de la Plaine des Cafres qui est soutenu par TMX et Nathan Dom sur la composition et la masterisation.

La chanson réunit tous les ingrédients de ce qui peut devenir un tube de l’été. La mélodie de « Dernière chance » est déjà bien connue des jeunes réunionnais qui reprennent le son dans leurs tiktoks.

Les jeunes artistes ont su mettre toutes leurs chances de leur côté pour réussir avec une composition bien pensée grâce à la participation de @tmx_official (DJ et beatmaker qui a obtenu une distinction de la plateforme YouTube), une mélodie entraînante et un clip aux images soignées.