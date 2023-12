Les visages multiples de Kaf Malbar

Après un EP engagé, introspectif et innovant entre reggae et maloya, Kaf Malbar rappelle qu'il sait toujours aussi bien faire danser les foules sur des riddims endiablés avec "Bonda".

L’infatigable artiste du Chaudron propose son tube de l’été aux Réunionnais en ce début de vacances scolaires. Avec « Bonda ».

Le chanteur prouve plutôt qu’il continue à agrandir sa gamme musicale et se bonifie avec l’âge. Il passe d’un EP qui mélange reggae et maloya où il a même intégré des samples de variété française et dénoncé les dérives de la société à un single qui renvoie son public à un autre de ses visages : le Kaf Malbar du cru #AnFouPaMalStaya.

On rappelle que Kaf Malbar est aussi capable de nous montrer ses différentes facettes sur un même riddim, une tasse de bissap à la main.