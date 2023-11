Edith Piaf, Renaud : L’EP inattendu de Kaf Malbar

Le nouvel EP intitulé Sarz Ankor (Lo Fon Mon Kèr 3) de Kaf Malbar a été publié sur les plateformes de streaming. L’artiste réunionnais continue à offrir de nouvelles réalisations au public réunionnais qui le suit depuis des décennies. Cet Extended Play est composé de sept chansons qui mélangent habilement les genres tout en préservant les sonorités et percussions réunionnaises qui guident les auditeurs durant ce voyage d’environ 25 minutes.

Kaf Malbar parle à nouveau de spiritualité comme depuis quelques années et adresse aussi de nombreuses questions sociétales et appelle les Réunionnais à être conscient de leurs racines, leur environnement et l’évolution de la société.

L’originalité de l’EP réside aussi dans le choix de samples aussi inattendus que parfaitement mixés pour Kaf Malbar : La Foule d’Edith Piaf et Mistral Gagnant de Renaud.

Voici Rebélité qui intègre un sample de La Foule d’Edith Piaf :

Et c’est dans « Oubli », que vous retrouverez la mélodie de « Mistral Gagnant » sous la voix de Kaf Malbar :

Voici l’unique clip pour l’instant mis en ligne par Dada House :