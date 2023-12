Le ségatier, proclamé prince du Séga, qui nous a livré des titres rythmés et enjoués comme "Moukate" ou encore "Bel Mère", change quelque peu de registre avec son nouveau single "Pantin". Le jeune chanteur nous montre une nouvelle facette et n'hésite pas à faire preuve de vulnérabilité en abordant un sujet plus dramatique que d'habitude.