Le ségatier, proclamé prince du Séga, qui nous a livré des titres rythmés et enjoués comme « Moukate » ou encore « Bel Mère », change quelque peu de registre avec son nouveau single « Pantin ». Le jeune chanteur nous montre une nouvelle facette et n’hésite pas à faire preuve de vulnérabilité en abordant un sujet plus dramatique que d’habitude.