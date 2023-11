« Pourquoi j’ai mal » : Le saltimbanque des séparations est de retour

Le docteur de l’amour a remis sa blouse blanche et vient soigner vos cœurs brisés. Celui qui avait su toucher même les âmes les plus endurcies avec « Bing Bing » (prononcé « Bang Bang », pas comme Chandler) et qui a accumulé plus de trois millions de vues en quatre mois, parle à nouveau de la douleur de la séparation.

Guy semble savoir parler d’un sujet universel avec sincérité et émotion. L’artiste repéré par T-Matt nous livre « Pourquoi j’ai mal » où il raconte une histoire amoureuse qui s’est irrémédiablement terminée amèrement.