Madagascar : Andry Rajoelina officiellement investi pour un nouveau mandat

Après avoir prêté serment « devant Dieu, le pays et le peuple », le chef d’État franco-malgache s’est engagé à rendre la Grande île « plus forte et plus prospère » tout en se tenant au chevet « des plus démunis » et de l’ensemble des Malgaches. Il s’est ensuite vu remis des mains du Grand Chancelier les insignes de la Grand Croix de première classe de l’Ordre national, ainsi que le collier de Grand Maître de l’Ordre national malagasy.

« Madagascar est aujourd’hui en chantier, la transformation est en cours, l’émergence est à l’horizon », a-t-il assuré à la foule, avant une revue militaire pour marquer son statut de chef des armées.

Andry Rajoelina avait déjà été au pouvoir entre 2009 et 2013, à la suite du coup d’État qui avait chassé l’ex-président Marc Ravalomanana. Présent comme l’autre ancien président Hery Rajaonarimampianina à la cérémonie d’investiture de Rajoelina en 2019, les deux anciens chefs d’État avaient cette fois ci décidé de ne pas faire le déplacement ce 16 décembre.