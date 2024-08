La Réunion face à une houle australe « remarquable » à compter de ce samedi

Dès ce samedi 8H, La Réunion entre en vigilance jaune vents forts sur les zones Ouest et Sud-Est. Des rafales de 80 à 90 k/h sont attendues. Mais La Réunion se prépare surtout à affronter un nouvel et impressionnant épisode de houle australe qui va concerner le Sud et l’Ouest de l’île en particulier. Sous un ciel nuageux et humide, le train de houle va renforcer au fil des heures.

Cette houle de Sud/Sud-Ouest dépasse les 2,5 mètres en début d’après-midi. La vigilance jaune vagues-submersion sera déclenchée à compter de 14h sur le littoral entre la Pointe des Galets et la Pointe de la Table. À ce moment, les conditions seront proches du week-end dernier, a indiqué hier lors d’un point presse Celine Jauffret,directrice de Météo-France.

Mais rapidement, les conditions en mer vont se dégrader. Le train de houle va se renforcer jusqu’à atteindre des hauteurs moyennes de vagues de 4,5m dans la soirée de samedi. “Le pic de houle est attendu dans la nuit de samedi à dimanche avec une hauteur de vagues de 5.5m en moyenne mais aussi ponctuellement, des vagues, un peu plus élevées, pourront atteindre 8 à 10m au large ».

Vigilance orange vagues-submersion

Au plus fort du phénomène, la vigilance orange vagues-submersion devrait ainsi être déclenchée pour couvrir l’épisode qui va perdurer la journée de dimanche. “L’atténuation va être relativement lente jusqu’à possiblement lundi matin”, a indiqué Céline Jauffret. “Le risque maximal se situera en marée haute, mais également en matinée de dimanche. Les conditions en mer et sur le littoral sud seront particulièrement mauvaises”, a-t-elle insisté.

Face à ces conditions climatiques, le préfet renouvelle ses appels à la prudence alors que deux personnes ont perdu la vie sur le littoral lors des derniers épisodes de houle australe.

Le spectacle dantesque de la houle ne doit pas faire oublier “les règles et les comportements de bon sens qui valent pour ceux qui connaissent La Réunion depuis longtemps et pas seulement les touristes qui viennent d’arriver. Il faut être particulièrement vigilant et ce week-end en particulier”, a-t-il exhorté.

Si des patrouilles des forces de l’ordre seront déployées, prendre des risques, c’est également mettre en danger la vie des sauveteurs et des forces de l’ordre, a rappelé le préfet Jérôme Filippini.

Pour faire face à cette houle australe remarquable, des dispositions ont été prises par les communes concernées.

Le préfet rappelle également à la vigilance face au risque requin accru lors de ces périodes de forte houle.