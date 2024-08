Fortes houles : Les dispositions dans chaque commune pour ce week-end

En prévision de l'épisode de fortes houles qui s'apprête à frapper les côtes de La Réunion ce week-end, plusieurs communes de l'île ont décidé de prendre des dispositions préventives. Fermeture des plages, interdiction de la baignade et de la circulation sur certaines routes côtières, ces mesures visent à protéger la population face aux dangers annoncés par Météo France, qui prévoit des vagues pouvant atteindre jusqu'à 5,50 mètres. Les autorités locales appellent à la plus grande prudence et à respecter scrupuleusement les consignes de sécurité.