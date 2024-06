Emmanuel Séraphin : “Le Grand Boucan sur le front de mer est un choix du cœur”

La ville de Saint-Paul l’avait déjà confirmé, mais le Grand Boucan à Saint-Gilles, c’est définitivement fini. “Le déménagement du Grand Boucan est d’abord un choix du cœur. L’édition 2023 a été exceptionnelle. C’était une grande fête populaire, fédératrice et inclusive. Ensuite, c’est aussi le choix de la raison. Les conditions de sécurité n’étaient plus réunies à Saint-Gilles. Les accès pompiers n’étaient pas suffisants, et nous avons même eu quelques frayeurs avec le roi Dodo sur certaines éditions. Tout nous conduit à choisir de mettre pour de bon le Grand Boucan sur le front de mer. On a tous pu constater que c’est plus accessible, plus aéré”, se réjouit Emmanuel Séraphin.

Le maire de Saint-Paul promet même une édition “grandiose” qui place le Grand Boucan dans la même catégorie que “le carnaval de Nice ou de Dunkerque”. Les organisateurs incitent aussi le public à “venir tôt. N’hésitez à pique-niquer comme l’année dernière sur le front de mer. C’est aussi dans l’esprit festif de l’événement”, poursuit l’édile.Le défilé devrait s’élancer à 14h, suivi de la mise à feu du roi Dodo, pour enfin finir par un feu d’artifice tiré depuis le Débarcadère à partir de 20h30. Enfin, les artistes péis, comme Maya Kamaty ou Kaf Malbar, feront le show sur les trois scènes.

Le thème des “Animaux et créatures fantastiques” a visiblement inspiré les associations qui défileront. “C’est une édition record. Nous allons avoir quinze chars et près de 1400 personnes dans le défilé. Et je ne compte même pas les chars musicaux qui sont aussi décorés. Près de 50 associations participent, là encore un record ! Quand on pense que nous avions commencé avec quatre chars”, annonce Anne Savet, la présidente de l’association Compagnie Pôle Sud. Le départ du défilé sera donné

Plus de bus et plus de navettes

Pour améliorer encore l’accès, Kar’Ouest renforce son service de navettes entre les parkings périphériques et le lieu des festivités. “L’année dernière, près de 22 000 personnes ont utilisé nos navettes. Cette année, elles seront plus nombreuses et de plus grande taille”, explique Irchad Omarjee, le président de la Semto. Trois grands lieux de stationnement seront dédiés au public, sous le viaduc, au Runmarket et à Expobat. Les navettes fonctionneront en continu de 12h à minuit. Enfin, pour inciter les habitants de l’Ouest à venir en transport en commun, le service de Kar’Ouest a été élargie sur certaines lignes. Trois grands départs seront organisés depuis la gare routière de Saint-Paul à 20h30, 22h30 et minuit, sur les lignes 1, 60, 61, 74, 76, 77, 78.

Si aucun incident notable n’était venu troubler la fête l’année dernière, la mairie assure aussi améliorer son dispositif de sécurité. “Nos caméras nous permettent de surveiller tout le défilé et près de 200 agents de sécurités seront mobilisés. Un poste de secours de plus est prévu et des règles strictes sur le stationnement et la circulation seront appliqués. Enfin, nous restons bien sûr en lien avec les services de l’Etat, qui ont leur dispositif”, rassure Stéphane Guyon, 2e adjoint en charge de la sécurité.

Seul bémol pour l’instant pour les organisateurs, l’incertitude autour de la houle australe qui pourrait les forcer à interdire une partie de la plage. Des mesures seront prises pour éviter tout risque pour le public assure la mairie.