Election à Madascagar : L’ONG Transparency International dénonce des faits de corruption

L’ONG appelle les autorités compétentes dont le Bianco (Bureau indépendant de lutte anti-corruption) à également enquêter. Transparency a dévoilé une pratique qui vient entacher la régularité de la campagne présidentielle alors que le premier tour se tiendra le 16 novembre prochain.

Transparency International Initiative Madagascar a ainsi découvert que le 14 octobre dernier, le parti TGV du candidat sortant Andry Rajoelina a distribué des invitations pour une distribution de colis alimentaires notamment. Des invitations envoyées grâce aux registres des fokontany (des quartiers) sans le consentement des personnes y figurant avec la complicité de certains chefs, relate RFI. “ On a des preuves”, a insisté la directrice exécutive de l’antenne malgache de Transparency International vendredi. “Cela démontre totalement la capture de l’État et du processus électoral par un seul candidat, ce candidat-même qui a été le président de la République et qui court pour sa réélection et qui a tous les atouts en main pour verrouiller totalement ce processus électoral”, pointe-t-elle.

L’équipe de campagne du président sortant y a opposé l’utilisation, du registre du Céni (Commission électorale nationale indépendante) pour l’envoi des invitations. La Commission qui “regrette que la société civile n’ait pas saisi officiellement la Céni et la Haute cour constitutionnelle ni fourni les preuves écrites pour enclencher une procédure”, rapporte le media.