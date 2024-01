Culture : La Klass’art s’invite au théâtre de Champ Fleuri et à Stella

Si toute l’année, les collégiens de la Klass’art du collège Simon Lucas, à Etang-Salé, peuvent s’initier à un maximum de disciplines, ils vont cette fois-ci se lancer dans le grand bain. Ainsi, ils ont été choisis pour faire une introduction au spectacle “Mon Nombre”. Les 19 élèves de cette classe un peu spéciale vont faire l’ouverture de ce spectacle de danse.

Coproduit par le théâtre des Sables, ce show de la Tic Tac Compagnie offre au public un spectacle de danse sur une musique du groupe Sumak. Si la représentation du 2 février, dans l’auditorium du musée Stella Matutina, est déjà complète, il reste encore des places pour celle du 16 février au théâtre de Champ Fleuri.

ZED présente «Mon Nombre», un spectacle vivant qui met en scène la musique

live du groupe Sumak et la danse de Médérick et Ulrich Lauret (Cie Tic Tac Family).

Plébiscité par le Théâtre Golovine et La Chapelle du Verbe Incarné, scènes incontournables du Festival Off d’Avignon, Mon Nombre est un spectacle puissant au format atypique qui crée la surprise et fait l’unanimité du public.

Sur scène, la danse urbaine et contemporaine des frères Lauret et les compositions métissées du groupe Sumak fusionnent avec sensibilité. Mon Nombre nous emporte dans un voyage poétique à la recherche de soi.

Lorsque la relation à l’autre nous dépasse peut on exister vraiment? Qui domine ou s’efface lorsque nous sommes liés peau à peau? Amour passion ou prison? Qui fera un pas de côté? Qui osera rompre l’équilibre ?

Je suis nous, tu es moi.

Je suis moi, tu es tout.

Je suis un, je suis deux.

Tu es Mon Nombre.