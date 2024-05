Un pirate informatique s’attaque aux clips des artistes réunionnais

Le clip "Bondié" de Kénaëlle a été ciblé par un individu qui s'est fait passer pour un producteur et a obtenu le retrait de la vidéo de la plateforme de streaming YouTube. La chanteuse a déposé une réclamation auprès du site appartenant à Google et a appris que plusieurs autres artistes réunionnais avaient été visés par le même pirate.

La musique réunionnaise est menacée par un internaute mal intentionné. Un individu a usurpé l’identité d’une société de production fermée depuis une décennie pour réclamer la suppression des clips de plusieurs artistes locaux. Il a utilisé le même mode opératoire pour obtenir le retrait des vidéos d’au moins cinq chanteurs de l’île.

Kénaëlle, artiste très aimée du public réunionnais, est l’une des victimes de ce pirate informatique. Le clip de « Bondié », sa toute première œuvre originale, n’est plus accessible sur la plateforme de YouTube. La vidéo présente sur les serveurs de Google depuis des années avait amassé plus de sept millions de vues et ne contient aucune image ou discours qui puisse être contraire aux règles du géant d’Internet. La réclamation des droits d’auteur a cependant été validée et appliquée : la chanson n’est plus présente sur YouTube, outil principal d’écoute de musique dans le monde.

L’internaute à l’origine de cet acte malveillant s’est donc fait passer pour une société de production antillaise, YourZoukTV. Mais le mail utilisé pour enregistrer la réclamation contient un nom et un prénom d’origine réunionnaise. Il pourrait cependant tout à fait s’agir d’un alias.

L’équipe de Kénaëlle s’est rapprochée de la SACEM et prépare une réclamation pour obtenir la remise en ligne de « Bondié ». La chanteuse, soucieuse des intérêts de son public, explique : « C’est même pas une question d’argent. Les revenus YouTube, je ne compte pas là-dessus. Cependant, ça a une valeur sentimentale parce que j’ai plein de messages de personnes peinées parce qu’écouter cette chanson, ça faisait partie de leur routine matinale. » L’artiste ajoute que la suppression lui cause aussi de la peine personnellement : « L’impact est sentimental parce que c’était ma première composition. »

Kénaëlle a par ailleurs lancé un appel aux autres artistes locaux. Plusieurs lui ont répondu et déclarent se retrouver dans la même situation provoquée par le même individu utilisant le même mode opératoire. L’équipe de Kénaëlle annonce d’ores et déjà qu’une plainte va être déposée.

La chanteuse aux 55.000 abonnés sur YouTube ne s’explique pas cet acte malveillant. Elle précise tout de même que le pirate informatique a choisi sa vidéo la plus visionnée.

Autre artiste très connue à La Réunion, Missty avait été ciblée la semaine dernière. Son clip « Maziné Maziné », sa dernière réalisation, avait été retiré de la plateforme. L’équipe de la reine du séga n’a cependant pas identifié l’auteur de la réclamation.